菲律賓稱中國逾250艘船擴大南海集結範圍　促立即撤離

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-01 11:11

菲律賓政府3月31日表示，逾250艘相信屬於民兵的中國船隻集結於南海六個馬尼拉宣稱擁有主權的島礁附近，並指有四艘中國海軍艦艇出現於米斯奇夫礁（Mischief Reef），要求中國立即撤走船隻。

彭博社報道稱，菲律賓的西菲律賓海國家工作組援引29日海空巡邏所得到的消息稱，有超過250艘中國船隻出現於牛軛礁（Whitsun Reef）、中業島（Thitu Island）以及南沙群島（Spratly Islands）等海域，包括三個中國控制的人工島。

菲律賓指，44艘中國海上民兵船隻仍然集結於牛軛礁，逾200艘其他船隻似乎已經分散到另外五個海域。工作組指，菲律賓或國際社會都不會接受中國對幾乎整個南海具有所謂「無可爭辯主權」的主張。

菲律賓要求中國立即撤走船隻，指船隻的出現危害航行和海上人生安全，並對菲律賓於專屬經濟區和平行使主權權利構成威脅。菲律賓表示，已經派出更多海軍和海岸警衛隊的艦艇到南海巡邏。

WATCH: This is what the Armed Forces of the Philippines sees and hears each time they conduct maritime patrols over the West Philippine Sea. The PH aircraft was challenged at least five times on Tuesday. | via @chiarazambrano pic.twitter.com/lzxqaeqj4P — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) March 31, 2021

菲律賓阿爾托廣播系統—紀事廣播網絡新聞網（ABS-CBN）發布菲律賓軍機飛越南海巡邏的影片。從影片可以清楚聽到，中方人員用無線電通訊要求菲律賓軍機撤離，「菲律賓軍機，這裏是中國赤瓜礁，你已接近中國島礁。為避免誤判，請立即遠離。」