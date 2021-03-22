中國漁船駛近南海島礁　菲律賓外長：已向中方提出抗議

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-22 10:48

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）3月21日表示，已就境內發現中國船隻向中方提出外交抗議。

洛欽當晚在Twitter稱：「今晚已發出外交抗議，無法等到一大早了。」

圖為菲律賓海岸防衛隊及西菲律賓海國家工作小組3月21日提供、日期為3月7日的照片，相中是菲律賓所稱約200艘中國漁船。它們停泊在菲律賓稱為有主權爭議的牛軛礁水域，菲律賓政府對此表示關注。（AP）

洛欽同日較早前稱，他要先等到軍方建議才透過外交途徑提出抗議，其後又表示，軍方將領中午在WhatsApp向他發出建議，他翌日一大早將提出抗議。

菲律賓20日稱，菲律賓海岸警衛隊7日發現約220艘船隻在涉及南海爭議地區、西菲律賓海（West Philippine Sea）的牛軛礁（Whitsun Reef）停泊並排成一線，這些漁船相信是由中國海上民兵駕駛。