緬甸政變｜聯合國警告當地或爆發內戰　美國呼籲中國運用影響力

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-01 05:48

緬甸局勢未有緩和迹象，聯合國緬甸問題特使比爾格納（Christine Schraner Burgener）3月31日警告當地可能爆發史無前例的內戰，呼籲安理會考慮採取重要行動結束政變，恢復民主。美國則認為，中國應運用影響力向發動政變的緬甸軍方問責。

比爾格納透過視像會議向安理會閉門簡報緬甸情況，指當地在2月1日政變以來，有536人被殺，超過2729人被捕。她認為軍方領袖有意透過暴力方式鞏固權力，憂慮軍方違反國際刑事法的情況會更加血腥。

她表示緬甸軍方已經向大部分世界關上對話大門，形容對方可能在連串打壓後才與外界接觸。她稱如果大家只等待緬甸軍方準備好的一刻，當地無可避免地出現大屠殺。

圖為3月27日，緬甸仰光的反軍政府示威者。（Reuters）

比爾格納提到，緬甸多個少數族裔的武裝組織最近經常批評軍方的殘暴行為，她警告當地或出現史無前的內戰，令緬甸變成一個失敗國家。她呼籲國際社會採取堅定回應，當中鄰近國家更應運用影響力穩定緬甸局勢。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）同日在定期簡報會表示，華府繼續呼籲中國政府運用影響力，向發動政變的緬甸軍方問責。他認為， 緬甸軍方的行為不符合美國和盟友夥伴、以及中國的利益。