美菲討論牛軛礁形勢　白宮重申美菲防禦條約適用南海

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-01 11:44

菲律賓指責中方船隻在南海牛軛礁聚集引發的中菲紛爭持續發酵。白宮3月31日宣布，美菲兩國國安顧問討論了南海局勢，重申《美菲共同防禦條約》（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）適用於南海。

2021年3月23日，美國衞星公司Maxar Technologies拍攝到南海牛軛礁附近海域的衞星照片。（AP）

白宮表示，美國和菲律賓的國家安全顧問3月31日在電話中討論了他們對中國在南海活動的共同擔憂。

白宮説，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和菲律賓國家安全顧問埃斯佩龍（Hermogenes Esperon）「同意美國和菲律賓將繼續密切協調，應對南海的挑戰」。

白宮聲明還説：「沙利文強調，美國與我們的菲律賓盟友站在一起，維護以規則為基礎的國際海洋秩序，並重申《美菲共同防禦條約》在南海的適用性。」

菲方聲稱，數百艘中國船隻聚集在南海牛軛礁（點擊查看大圖）：

菲律賓政府3月31日表示，逾250艘相信屬於民兵的中國船隻集結於南海六個馬尼拉宣稱擁有主權的島礁附近，並指有四艘中國海軍艦艇出現於米斯奇夫礁（Mischief Reef），要求中國立即撤走船隻。

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）3月27日晚上發聲明說，軍方正派遣輕型戰機，飛越有數以百計中國船隻集結的南海牛軛礁（Whitsun Reef）海域。他又要求中國船隻立即撤離。