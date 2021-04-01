東南亞5國外長密集訪華　 韓外長首訪不選美國被指罕見

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-01 15:49

中國近日將密集式迎來韓國與東南亞四國外長到訪。尤其是韓國新任外長鄭義溶首次出訪不選美國，韓媒認為極其罕見。

中國和韓國外交部3月31日同日宣布，韓國外交部長官鄭義溶將於4月2日至3日訪問中國。鄭義溶將是本周赴華訪問的第五個國家外長。據此前宣布，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）、馬來西亞外長希沙慕丁（Hishammuddin Hussein）、印度尼西亞外長蕾特諾（Retno Marsudi）、菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）將於3月31日至4月2日訪問中國。

針對韓國外長鄭義溶訪華，《韓國日報》指出，韓國外長上任後先訪中國而非美國，在韓國外交史上極為罕見。2022年是中韓建交30周年，雙方正全力升級兩國關係。

2021年3月18日，美韓舉行外長及防長「2+2」會晤：

韓聯社報道稱，中國外長王毅2020年11月訪問韓國，今次是雙方時隔4個月再次舉行外長會晤。在美國試圖拉攏韓國鉗制中國的情況下，中韓外長會晤備受外界注視。文中稱中國或借鄭義溶來訪釋出某種訊號，或勸說首爾政府與美國保持一定距離。

此次中韓外長會晤地址選在中國廈門市也引發解讀。韓聯社稱，有觀點認為，會議選址廈門或折射出中方政治意圖，即在兩岸關係緊張、美國借台灣問題對華施壓大背景下，釋放中韓友好的訊息反制美國。

鄭義溶3月31日在首爾表示，對於如何對待中美矛盾，韓方的立場一貫明確，即基於穩固的韓美同盟關係，和諧發展韓中關係。他重申，對韓國而言，中美不是二選一的選項。