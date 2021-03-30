中國外交部：東南亞四國外長將訪華

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-30 17:20

中國外交部發言人華春瑩3月30日表示，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）、馬來西亞外長希沙慕丁（Hishammuddin Hussein）、印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）、菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）將於3月31日至4月2日對中國進行訪問。

華春瑩表示，東南亞國家是中國陸海相鄰的友好鄰邦，也是中國共建「一帶一路」的重要合作夥伴，2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情發生以來，中國同東南亞各國也一直以各種靈活的方式保持着密切的高層溝通，雙方無論是抗疫合作還是發展合作，都不斷取得積極進展。

王毅與東南亞國家高官已多次舉行會晤：

華春瑩表示，這次東南亞四國外長再次來訪，再次體現出了中國同東南亞鄰國常來常往、愈走愈近的深情厚誼，今年也是中國和東盟國家創建對話關係30周年，雙方的友好交往邁入了而立之年。

她稱，希望通過這次訪問，同東盟國家就當前的地區和國際形勢加強溝通，進一步落實高層重要共識，增強戰略互信，進一步的加強抗疫和發展合作，高質量共建一帶一路，推動中國和東盟關係以及中國同相關國家的雙邊關係邁上一個新的高度，更好地維護地區的和平穩定與發展。