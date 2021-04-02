8.18流水式集會｜歐盟關注政治人物被檢控　聯合國：不應有良心犯

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-04-02 02:52

歐盟駐港澳辦事處4月1日表示，指對於多名香港民主派人士被檢控感到憂慮。聯合國則指21世紀不應有良心犯。

黎智英、李柱銘、何俊仁等多名泛民元老級的人士被控參與2019年8月18日在維園舉行的「流水式集會」，法院4月1日裁定他們組織及參與未經批准集結罪名成立。

眾被告離開法庭的情況。(詳看下圖)

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歐盟駐港澳辦事處1日晚上在Twitter發文，指辦事處派員旁聽，稱歐盟會繼續留意情況發展，以採取進一步行動。同時強調歐盟對於香港的政治人物持續被起訴感到非常憂慮。

The ongoing prosecution of political figures in #HongKong is of great concern to the European Union. We attended today’s District Court’s verdict of 7 pro-democracy activists and will continue to monitor developments for further action. — European Union Office to Hong Kong and Macao (@EUinHKandMO) April 1, 2021

聯合國發言人被問到有關官司時，指秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）多次表明在21世紀不應有良心犯，並強調和平集會的權利。

美國國務院發言人則認為，今次判決反映中國打壓香港所有和平示威的程度。