伊朗將與中俄英法德舉行會議　討論美國重返核協議

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-02 08:24

歐盟4月1日發表聲明，指伊朗官員將於2日與英國、法國、德國、俄羅斯和中國官員舉行視像會議，討論伊朗核協議問題。聲明提到，各國代表屆時會討論美國重新加入協議，以及商討如何確保全面和有效實施協議內容。

路透社引述兩名外交消息人士指，伊朗官員3月29日已經與英、法、德展開談判。

伊朗核協議：伊朗、中國、法國、德國、俄羅斯、英國和美國2015年7月14日在歐盟外交與安全政策高級代表的幫助下達成《伊朗核協議》。美國前總統特朗普（Donald Trump）2018年5月8日宣布華府正式退出《伊朗核協議》，而現任總統拜登（Joe Biden）希望重返協議。圖為2005年12月2日，一個導彈從伊朗的軍事基地升空。（AP）

2018年，美國前總統特朗普（Donald Trump）宣布退出核協議，並重新向德黑蘭實施制裁，伊朗因此多次違反協議內容。不過拜登（Joe Biden）上台後，華府有意與伊朗接觸，討論雙方重新遵守協議內容的可能。

目前美伊雙方仍未同意會面，只透過擔任中介人角色的歐洲國家溝通。法國外交部發言人曾表示，歐洲列強正與中俄密切合作，研究化解美伊之間談判的僵局。

美國國務院表示，歡迎2日的會面，認為這是正面的一步。