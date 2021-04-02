北約憂慮俄羅斯在烏克蘭東部加強軍力　莫斯科稱措施加強邊境安全

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-02 04:43

俄羅斯近日被指在連接烏克蘭東部邊境及克里米亞（Crimea）地區加強軍事部署，引起烏克蘭不滿，北約（NATO）及美國都對情況表示憂慮，俄羅斯則稱此舉屬加強邊境地區安全，並警告假如局勢升級就可能令烏克蘭受到打擊。

網上社交平台有片段顯示，指克里米亞及鄰近烏克蘭的邊境地區有大批俄軍坦克及裝甲運兵車部署。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）批評這是俄羅斯有系統侵略克里米亞和頓巴斯（Donbass）地區安全。

北約一名官員向路透社表示，各成員國對於俄羅斯近日大規模軍事活動感到憂慮，同時擔憂莫斯科違反2020年7月的停火協議。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）指，華府關注莫斯科方面在烏克蘭東部的挑釁行為。

俄羅斯總統普京在2019年12月23日駕駛列車，跨越克里米亞大橋。（AP）

另外歐盟批評俄羅斯向克里米亞地區民眾實施徵兵工作，形容做法違反國際人道法，指莫斯科受國際法約束，應有責任保障當地人權。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）淡化俄軍的部署，指北約及其盟友等在俄羅斯邊境附近地區的活動頻繁，令莫斯科方面保持警戒，強調這只是加強邊境安全的措施，並沒有對其他國家構成威脅。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）認為，烏克蘭大部分軍人都清楚在頓巴斯爆發衝突的危險，呼籲對方及當地政客不要被美國領導的西方國家煽動，並指總統普京（Vladimir Putin）曾警告在頓巴斯出現新一輪衝突只會導致烏克蘭被消滅。