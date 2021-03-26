日本及俄羅斯有意推進和平條約對話

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-26 21:05

日本首相菅義偉3月25日確認有意與俄羅斯，推動和平條約的對話，冀最終能簽訂條約。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）25日稱俄方有意盡快與日方進行高級別對話。

菅義偉稱：「我們基於已達成協議推進談判的立場沒有變化。解決戰後70年後懸而未決的問題並不容易，但我打算竭盡全力解決領土問題，締結和平條約。」

日本稱北海道以北的齒舞、色丹、國後、擇捉4島稱作北方四島，俄羅斯方面稱之為南千島羣島。這些島嶼第二次世界大戰前屬於日本，二戰後被蘇聯佔領，蘇聯解體後由俄羅斯作為繼承國實際控制。

日本與俄羅斯就南千島群島（日稱北方四島）四個島嶼，存在着多年的領土爭議。（Getty Images）

俄、日迄今沒有締結和平條約。日本以北方四島作為簽署和平條約的條件。莫斯科方面的立場是，南千島群島已根據二戰結果併入蘇聯版圖，俄方對其擁有無可爭辯的主權。

日本時任首相安倍晉三與普京2018年商定依據1956年《蘇日共同宣言》加快締結和平條約的談判進程，但後續談判沒有進展。

普京2018年11月說，宣言雖確認蘇聯在與日本簽訂和平條約後，願向後者移交2個島——色丹島和齒舞島，但沒提及這些島嶼的主權歸屬。佩斯科夫亦稱，以《蘇日共同宣言》為依據討論，不意味着俄方將「自動」移交有主權爭議的島嶼。