星馬外長訪華　新加坡外長維文訪武夷山　希沙慕丁與王毅泛舟賞景

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-02 17:03

東盟多國外長近來接連訪華，中國外長王毅在福建廈門一一招待他們。王毅3月31日會晤了新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan），4月1日會晤馬來西亞外長希沙慕丁（Hishammuddin Hussein）。維文和希沙慕丁也在社交媒體上發布他們訪華時的照片。

維文3月30日抵達福建武夷山，這是他首次訪問福建，他期待以後能夠再次訪問福建。他當天在Facebook上發布了武夷山的美景照片，並評論道：「武夷山地區以其深谷和動植物聚集而聞名。據説這裏也是烏龍茶的發源地，其中最著名的就是大紅袍！」

3月31日，維文又在Facebook上發布了武夷山美景以及同王毅會晤的照片。維文還寫道：「我很高興同王毅國務委員兼外長在風景如畫的福建武夷山，進行了像往常一樣內容廣泛且豐富的會談。」

他還説：「去年新冠肺炎（COVID-19）疫情發生後，中新兩國在關鍵時刻相互支持。患難之交才是真正的朋友。」

維文指出，雙方還討論地區和國際事態發展，包括緬甸的悲慘局勢。「我們對最近的暴力升級以及緬甸安全部隊繼續對示威者使用致命武力表示震驚。我們呼籲局勢降級，停止暴力，並在所有各方之間開始建設性對話。」

針對這次會晤，中國外交部也發布一些現場照片，並發布一份會晤聲明。聲明稱，王毅歡迎維文把中國作為新冠肺炎疫情以來東盟之外首訪國家，表示中新關係歷來具有前瞻性和示範性。

王毅指出，緬甸是同中國山水相連的「胞波」鄰邦，也是東盟大家庭重要一員。中方樂見並支持東盟堅持不干涉內政原則，以「東盟方式」為推動緬局勢止亂回穩發揮積極作用。

4月1日，王毅在福建招待了希沙慕丁。王毅同希沙慕丁舉行會晤。中國外交部發表聲明説，王毅在會晤中表示，中方支持東盟國家以「東盟方式」為推動緬局勢止亂回穩發揮積極作用，願同東盟保持密切協調，在堅持不干涉內政原則前提下積極勸和促談，幫助緬各黨各派找到彌合分歧、緩和局勢的辦法。中方願同東盟國家加快推進「南海行為準則」磋商，共同維護好南海和平穩定。

Malaysian Foreign Minister Hishammuddin Hussein said to Chinese counterpart Wang Yi: You』re my big brother. Wang Yo said, we are brothers. Deal.

馬來西亞外長對中國外長王毅説你是我大哥；王毅説我們是兄弟。這門親戚算認了。 pic.twitter.com/ZvCSwzpjpN — Keith Zhai (@QiZHAI) April 2, 2021

隨後，王毅和希沙慕丁舉行了聯合記者會。在記者會上，希沙慕丁説，中國和馬來西亞的情誼，用中文來説就是，「我們都是一家人」。

他還用中文對王毅説：「你永遠是我的大哥。」王毅則回應説：「我們是兄弟。」

4月1日晚上，王毅和希沙慕丁一起在溪上泛舟賞夜景，之後在武夷山下共進晚餐。

希沙慕丁4月2日在Twitter上公布了自己訪華的現場照片，包括他和王毅一起在溪上泛舟的照片。