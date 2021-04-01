新加坡外長訪華晤王毅研逐步通關　中方：支持東盟不干涉緬甸內政

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-01 08:38

中國國務委員兼外交部長王毅3月31日於福建南平同新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）舉行會談。王毅提到，中方支持東盟堅持不干涉緬局內政。維文則指，兩國正在研究逐步通關。

新華社引述王毅說，雙方要保持高層交往與聯繫，加強黨際和治國理政經驗交流，共同應對疫情長期化挑戰，在疫苗接種和健康碼互認等領域探索新的合作。要合力反對搞「疫苗民族主義」，防止出現「疫苗鴻溝」。要推動高質量共建「一帶一路」，強化「陸海新通道」建設，做好同瀾湄合作對接，重點打造生物醫藥、人工智能、數字金融等合作新高地。

王毅表示，雙方要共同為提升中國－東盟關係水平作出努力。中方願同包括新加坡在內的東盟國家一道，辦好中國－東盟建立對話關係30周年紀念活動，推動區域全面經濟夥伴關係協定早日生效實施，繼續深化互聯互通、數字經濟、產業鏈供應鏈合作。中方堅定支持以東盟為中心的區域合作架構，加快推進東亞共同體建設。

王毅指出，緬甸是同中國山水相連的「胞波」鄰邦，也是東盟大家庭重要一員。中方樂見並支持東盟堅持不干涉內政原則，以「東盟方式」為推動緬局勢止亂回穩發揮積極作用。

圖為2020年11月11日，新加坡的濱海灣公園。（Getty Images）

維文表示，兩國都在從疫情強勁復蘇，新方歡迎中方提出互認健康證明建議，以利促進雙方人員往來。雙方積極推動簽署區域全面經濟夥伴關係協定，發出反對保護主義、推進貿易自由化和區域經濟一體化的明確信號。新方願同中方探討升級東盟與中國自貿協定，提升東盟與中國合作水平。新方希望緬甸停止暴力，開展對話，實現和解。緬甸問題的解決應當尊重緬人民意願。

新加坡亞洲新聞台報道，維文表示，雙方研究如何逐步通關，兩國討論過互認健康證明，但強調所需的還有檢測文件等。他未有透露實際通關的時間表，僅稱事情朝正面方向發展。他提到緬甸局勢時指出，雙方同意仍然要尊重不干涉內政的原則，緬甸未來由人民決定，東盟和聯合國將嘗試以具建設和不干涉的方式促進對話。

雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換意見，都認為世界正走向多極化，國際關係也應實現民主化。