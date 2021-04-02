華為孟晚舟引渡案｜事發在香港　美國有司法管轄權？檢察官稱有

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-02 16:00

中國華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的代表律師3月29日稱，美國指控她欺詐，但此事發生在中國，與美國無關。律師還稱，利用引渡程序追究華為高層人員與美國無關的行動，是濫用國際法。但加拿大的檢察官認為美國在此案有有司法管轄權。

雙方關於司法管轄權的辯論預計還會持續數天，之後引渡程序將暫停3周。

加拿大警方應美國司法部要求，2018年12月1日拘捕在加拿大溫哥華過境的孟晚舟。美國指控華為利用一間名為星通（Skycom）的香港公司向伊朗出售電訊設備，指控孟晚舟及華為為規避美國對伊朗的制裁禁令，向滙豐銀行作出虛假陳述，從而干犯電匯和銀行欺詐罪。

加拿大檢控官弗雷特（Robert Frater）在談及孟與滙豐代表在香港的會面時稱：「在香港（撤的）謊（所產生的）風險不關乎香港。它們是主要（關乎）美國的風險。孟晚舟的辯護律師范埃爾特（Gib van Ert）稱美國此舉簡直是越權（plain power grab）。

加拿大卑詩省的法院3月31日進行華為首席財務官孟晚舟引渡案的聽證會，圖為孟晚舟在聽證會小休結束前回法院。（AP）

他向卑詩省最高法院法官稱，那天發生在香港一家餐廳的事情，是發生「在一個中國公民與一間英中銀行之間，根據國際法，這不關美國的事。」他稱：「如當天有什麼法例被干法，那也是發生中國領土，是中國該擔心的事。」

檢察官稱美國有司法管轄權，是因滙豐為華為處理的金融交易，以美元系統進行結算，意味着這些交易在技術上經過美國領土。范埃爾特則認為，美元結算的程序還不足以構成美國對此有司法管轄權。

他還說，美國在紐約一個法院對孟晚舟提出起訴，並「通過引渡程序在加拿大對她進行拘捕，這些都是嚴重的不當行為」，他還指美國是濫用引渡程序。