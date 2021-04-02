多國外交官赴新疆訪問　中國透露行程細節

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-02 19:08

在西方國家就新疆人權問題制裁中國的背景下，多國外交官日前訪問了新疆，中國外交部發言人華春瑩在4月2日的外交部記者會上介紹了訪問的相關情況。

華春瑩説，3月30日至4月2日，上海合作組織秘書長諾羅夫（Vladimir Norov）以及20多個國家的駐華使節和外交官一行30多人在新疆維吾爾自治區參觀訪問，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使陪同訪問。在這幾天的參訪過程當中，諾羅夫秘書長一行赴烏魯木齊、喀什和阿克蘇三地參訪，參觀了新疆反恐和去極端化鬥爭主題展、烏魯木齊國際大巴扎、喀什古城、艾提尕爾清真寺、柯柯牙綠化工程紀念館等。

華春瑩還説，通過實地參觀考察，他們親眼看到了新疆前所未有的社會穩定、民族宗教和諧、經濟穩步發展的真實情況。他們還參觀了幾家大型的企業，走訪了當地維吾爾家庭，感受到了新疆在持續穩定的前提下，實現經濟發展，大大提高人民生活水平和保障人權的突出成就，都表示願意推動本國同中國新疆的合作，特別是在反恐去極端化和經貿領域開展合作。

華春瑩透露，4月2日中午，代表團參加了「新疆是個好地方」交流會，新疆維吾爾自治區主席雪克來提和新疆各行業的行業代表同代表團成員進行了交流座談。交流會上，諾羅夫秘書長和多國使節外交官都暢談了他們在新疆的所見所聞所感，紛紛表示眼見為實。他們在新疆的親眼所見證明了新疆根本不存在個別國家指責的所謂侵犯人權、宗教歧視和強迫勞動的情況，宗教滅絕的指責更是無稽之談。

華春瑩表示，4月2日下午，中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國還將會見代表團一行，全面介紹新疆的經濟社會發展成就。

華春瑩還提到近期處於輿論焦點的新疆棉花事件，她表示，有個別美西方反華勢力的確是心有不甘。他們不擇手段、毫無底線編造各種謠言謊言和虛假訊息，炮製了諸如「強迫勞動」「種族滅絕」等種種荒謬，真正目的就是要服務於他們在新疆製造動盪，牽制和遏制中國發展的戰略陰謀。他們甚至拿棉花做文章。昨天中國棉花協會也發表了聲明，堅決反對以美國為首的西方各國對新疆紡織服裝供應鏈及其相關產品實施任何限制，支持邀請國外行業協會、品牌商以及第三方機構赴新疆調研。