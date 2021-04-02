新疆棉花｜CGTN捲虛構法籍記者爭議　「中國影響力」事件再添一宗

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-02 11:35

據法國《世界報》（Le Monde）報道，中國多家官媒近日先後刊登一名為博蒙（Laurène Beaumond）的法國獨立記者的文章，後者指出西方媒體對新疆的報道是「假新聞」，觀點與內容與中國官方如出一轍。 然而報道指出，負責發放記者證的法國職業記者證委員會的數據庫中，根本沒有該名記者的名字。這令人懷疑該記者事實上並不存在。對此中國外交部昨日（1日）回應指，該撰稿者確實存在，但就拒絕透露細節。 而今次已非首次有法籍人士被指疑似為中國官方「背書」，例如法國作家維瓦斯（Maxime Vivas）便曾因就新疆議題出版著作，在法國引起關注。

報道指，中國中央電視台的海外版中國環球電視網（CGTN）上月28日刊登了博蒙《我的新疆：停止假新聞專橫》一文，她在文中自稱是在中國住了將近7年的法國人，因有家人住在烏魯木齊，故2014到2019年間時常造訪新疆，強調她所認識的新疆和外界所指的不一樣。她質疑，「這是怎樣對中國的遠端公審，沒有任何實質證據、沒有任何有效見證，這些人根本沒有涉足過這個地方」。

中國環球電視網（CGTN）上月28日刊登了博蒙《我的新疆：停止假新聞專橫》一文。（網上截圖）

博蒙隨後又在上月31日在中國國際廣播電台（CRI）上發表《法國議員訪台：衝突的（真正）原因》一文，抨擊法國戰略研究基金會（FRS）假意要讓人更認識台灣與台灣文化，聲稱台灣面臨傳統威脅，並支持法國議員在疫情期間訪台，然而卻從未直接引用中國資料。她形容中國並不笨，「這是企圖干涉中國內政的虛假藉口」。

然而，《世界報》向發放記者證的法國職業記者證委員會的數據庫查證後，發現根本沒有博蒙的記者資料，但根據博蒙的自我介紹，聲稱畢業於新聞學校與索邦大學藝術系，前往北京前曾在巴黎的多家媒體工作過的她，理應名字會出現在數據庫內。

法國新聞電台（FranceInfo）隨後也指出，博蒙的Twitter帳號今年3月才註冊，僅88人追蹤，頭像也只是網路圖庫的照片。報道提及雖然她自稱一直是CGTN法文台的記者，但經Google搜尋其名字，除了今次的投稿外，完全沒有其他文章，「對一個住在中國且與許多法國媒體合作的記者而言，真是奇怪」。

Chine : Quand la télévision d'état de Chine CGTN invente une journaliste française.

Une certaine Laurène Beaumond développe sur le média d’Etat chinois les thèses de Pékin sur les Ouïgours et Taïwan.



Le problème est que Laurène Beaumond n’existe pas...https://t.co/wYaQGwmqGD pic.twitter.com/NVCGqpRW1E — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 31, 2021

由於CGTN才剛獲得法國最高視聽委員會（CSA）准許在法國播放不久，法國國際廣播電台（RFI）為此採訪了CSA，後者回應指，如果博蒙的文章僅發表於網站，CSA無權監管，但如果CGTN於電視頻道提到該記者，CSA就可出面干預。

FRS學者波恩達茲（Antoine Bondaz）則在Twitter表示，他不敢想像才剛獲得播放執照的CGTN，會編造「假記者」來報道新疆，又指若她真的存在，而其也在文中提及自己Bondaz可邀請對方來採訪他。

Je n'ose imaginer que @CGTNFrancais qui vient d'obtenir l'autorisation par le @csaudiovisuel d'émettre en France publie des articles sur le Xinjiang écrit par de faux profils se faisant passer pour des journalistes basés en France, comme "Laurène Beaumond"https://t.co/XNVB87YaWE — Antoine Bondaz (@AntoineBondaz) March 31, 2021

雖然被法媒廣泛質疑編造「假記者」，然而中國外交部發言人華春瑩昨日回應指，當局已專門向CGTN了解情況，事實上該名法籍人士是一名在中國生活多年、曾多次到訪新疆的獨立撰稿人，其文章記錄了她在新疆的所見所聞和事實真相，有關觀點非常客觀及公允。

她續指，《世界報》未經嚴格核實就聲稱上述人士並不存在、是CGTN杜撰的人物，反問「到底誰在製造假新聞？」；又稱該問題本身其實反映了個別國家、媒體一種不健康的思維，即只要不符合其臆想，不符合其所謂的價值觀和意識形態，就一定是假的，就亂扣帽子、亂打棍子。不過她同時指出，有關該人士的細節，她不方便透露。

今次已非首次有法籍人士因支持中國官方立場而被批評，今年2月，法國《重點周刊》（Le Point）報道指中國政府把觸角伸進大學與社會，斯特拉斯堡大學法學院長梅斯特（Christian Mestre）曾在前年在中國參與研討會時，公開指出維族穆斯林少數族群並非入監，而是上強制性職訓課程，並向《環球時報》表示希望法國與歐洲國家能向新疆學習，同時又透過孔子學院與中國密切來往，甚至影響該區與中國的投資合作等。報道在當地引發軒然大波，梅斯特隨即聲明辭去斯特拉斯堡歐洲城市共同體（Eurométropole de strasbourg）的倫理官一職。

另外，曾於2016年、2018年兩次赴新疆考察的法國記者、作家兼時事評論員維瓦斯（Maxime Vivas），在去年底出版著作《維吾爾族假新聞的終結》，提到沒有感覺到維吾爾族人受壓迫，而且看到中方付出巨大努力為他們進行語言和職業培訓，助其就業，經常獲得中國官方媒體引用。對此，波恩達茲點名梅斯特及維瓦斯，指他們都是北京過去幾年來，在世界各地嘗試影響民間社會意見領袖的例子，並稱其目的就是要說服國內外民眾有人支持中共，並在國外創造有益於中國利益的網絡。

（綜合報道）