新疆棉花｜CGTN捲虛構法籍記者爭議　「中國影響力」事件再添一宗

據法國《世界報》（Le Monde）報道，中國多家官媒近日先後刊登一名為博蒙（Laurène Beaumond）的法國獨立記者的文章，後者指出西方媒體對新疆的報道是「假新聞」，觀點與內容與中國官方如出一轍。
然而報道指出，負責發放記者證的法國職業記者證委員會的數據庫中，根本沒有該名記者的名字。這令人懷疑該記者事實上並不存在。對此中國外交部昨日（1日）回應指，該撰稿者確實存在，但就拒絕透露細節。
而今次已非首次有法籍人士被指疑似為中國官方「背書」，例如法國作家維瓦斯（Maxime Vivas）便曾因就新疆議題出版著作，在法國引起關注。
報道指，中國中央電視台的海外版中國環球電視網（CGTN）上月28日刊登了博蒙《我的新疆：停止假新聞專橫》一文，她在文中自稱是在中國住了將近7年的法國人，因有家人住在烏魯木齊，故2014到2019年間時常造訪新疆，強調她所認識的新疆和外界所指的不一樣。她質疑，「這是怎樣對中國的遠端公審，沒有任何實質證據、沒有任何有效見證，這些人根本沒有涉足過這個地方」。
中國環球電視網（CGTN）上月28日刊登了博蒙《我的新疆：停止假新聞專橫》一文。（網上截圖）
博蒙隨後又在上月31日在中國國際廣播電台（CRI）上發表《法國議員訪台：衝突的（真正）原因》一文，抨擊法國戰略研究基金會（FRS）假意要讓人更認識台灣與台灣文化，聲稱台灣面臨傳統威脅，並支持法國議員在疫情期間訪台，然而卻從未直接引用中國資料。她形容中國並不笨，「這是企圖干涉中國內政的虛假藉口」。
然而，《世界報》向發放記者證的法國職業記者證委員會的數據庫查證後，發現根本沒有博蒙的記者資料，但根據博蒙的自我介紹，聲稱畢業於新聞學校與索邦大學藝術系，前往北京前曾在巴黎的多家媒體工作過的她，理應名字會出現在數據庫內。
法國新聞電台（FranceInfo）隨後也指出，博蒙的Twitter帳號今年3月才註冊，僅88人追蹤，頭像也只是網路圖庫的照片。報道提及雖然她自稱一直是CGTN法文台的記者，但經Google搜尋其名字，除了今次的投稿外，完全沒有其他文章，「對一個住在中國且與許多法國媒體合作的記者而言，真是奇怪」。
Chine : Quand la télévision d'état de Chine CGTN invente une journaliste française.— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 31, 2021
Une certaine Laurène Beaumond développe sur le média d’Etat chinois les thèses de Pékin sur les Ouïgours et Taïwan.
Le problème est que Laurène Beaumond n’existe pas...https://t.co/wYaQGwmqGD pic.twitter.com/NVCGqpRW1E
由於CGTN才剛獲得法國最高視聽委員會（CSA）准許在法國播放不久，法國國際廣播電台（RFI）為此採訪了CSA，後者回應指，如果博蒙的文章僅發表於網站，CSA無權監管，但如果CGTN於電視頻道提到該記者，CSA就可出面干預。
FRS學者波恩達茲（Antoine Bondaz）則在Twitter表示，他不敢想像才剛獲得播放執照的CGTN，會編造「假記者」來報道新疆，又指若她真的存在，而其也在文中提及自己Bondaz可邀請對方來採訪他。
Je n'ose imaginer que @CGTNFrancais qui vient d'obtenir l'autorisation par le @csaudiovisuel d'émettre en France publie des articles sur le Xinjiang écrit par de faux profils se faisant passer pour des journalistes basés en France, comme "Laurène Beaumond"https://t.co/XNVB87YaWE— Antoine Bondaz (@AntoineBondaz) March 31, 2021
雖然被法媒廣泛質疑編造「假記者」，然而中國外交部發言人華春瑩昨日回應指，當局已專門向CGTN了解情況，事實上該名法籍人士是一名在中國生活多年、曾多次到訪新疆的獨立撰稿人，其文章記錄了她在新疆的所見所聞和事實真相，有關觀點非常客觀及公允。
她續指，《世界報》未經嚴格核實就聲稱上述人士並不存在、是CGTN杜撰的人物，反問「到底誰在製造假新聞？」；又稱該問題本身其實反映了個別國家、媒體一種不健康的思維，即只要不符合其臆想，不符合其所謂的價值觀和意識形態，就一定是假的，就亂扣帽子、亂打棍子。不過她同時指出，有關該人士的細節，她不方便透露。
今次已非首次有法籍人士因支持中國官方立場而被批評，今年2月，法國《重點周刊》（Le Point）報道指中國政府把觸角伸進大學與社會，斯特拉斯堡大學法學院長梅斯特（Christian Mestre）曾在前年在中國參與研討會時，公開指出維族穆斯林少數族群並非入監，而是上強制性職訓課程，並向《環球時報》表示希望法國與歐洲國家能向新疆學習，同時又透過孔子學院與中國密切來往，甚至影響該區與中國的投資合作等。報道在當地引發軒然大波，梅斯特隨即聲明辭去斯特拉斯堡歐洲城市共同體（Eurométropole de strasbourg）的倫理官一職。
另外，曾於2016年、2018年兩次赴新疆考察的法國記者、作家兼時事評論員維瓦斯（Maxime Vivas），在去年底出版著作《維吾爾族假新聞的終結》，提到沒有感覺到維吾爾族人受壓迫，而且看到中方付出巨大努力為他們進行語言和職業培訓，助其就業，經常獲得中國官方媒體引用。對此，波恩達茲點名梅斯特及維瓦斯，指他們都是北京過去幾年來，在世界各地嘗試影響民間社會意見領袖的例子，並稱其目的就是要說服國內外民眾有人支持中共，並在國外創造有益於中國利益的網絡。
（綜合報道）