英國BBC記者沙磊離中抵台　歐盟籲北京確保言論及新聞自由

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-04-02 23:35

「英國廣播公司（BBC）駐華記者沙磊（John Sudworth）因安全隱憂離開中國大陸」一事引發外界關注。4月2日，歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）發表聲明，呼籲北京確保外國駐華記者的言論自由與新聞自由。

路透社4月2日報道，歐盟外交政策負責人博雷利當天發布的聲明中稱，外國記者在跨境交流訊息以及促進歐盟與中國之間的相互了解方面發揮重要作用。

聲明歐盟呼籲中國遵守國家和國際法項下的義務，並確保言論自由和新聞自由，這是《中華人民共和國憲法》和《世界人權宣言》所規定的。

內文還指出，相關事件是受到騷擾與妨礙的外國駐華記者被迫離開中國的最新案例，2020年至少有18名外國駐華記者遭到驅逐，對此歐方已多次表示關注。

據瞭解，沙磊此前曾在中國大陸進行報道工作長達9年並且有多次在中國外交部例行記者會上向發言人提問。3月31日，英國廣播公司發表聲明證實沙磊離開大陸的消息，未來他將在台灣進行有關中國的報道。

對此中國外交部發言人華春瑩在4月1日召開的例行記者會上表示，沙磊在沒有通知中方主管人員和沒有履行任何常駐記者離任手續的情況下不辭而別，並且糾集BBC和「外國駐華記者協會」（FCCC，注：該組織未得到中國政府承認）發表聲明，擺出一幅受害者的架勢，此舉堪稱黑白顛倒、以偏概全、倒打一耙的經典案例。

華春瑩指出，新聞的生命在於真實，外國媒體記者可以不喜歡中國，但不允許對中國肆無忌憚地造謠、抹黑和攻擊。如果一些西方媒體繼續將意識形態凌駕於真實之上，這必將進一步加速西方媒體信譽的破產。