BBC駐北京記者沙磊轉赴台灣　華春瑩：若他受威脅便應報警

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-01 10:27

英國廣播公司（BBC）證實，BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）已離開北京轉赴台灣。中國外交部發言人對沙磊的「不辭而別」做出回應。

英國廣播公司（BBC）3月31日稱，BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）已轉赴台灣，將從那裏進行有關中國的報道。BBC的官方Twitter帳戶發出聲明宣布此事，但沒有具體説明沙磊離開北京的原因。

BBC聲明稱，「沙磊將中國當局不希望全世界知道的真相曝光。BBC對沙磊在北京這段時間的獲獎報道引以為傲，他仍是我們報道中國新聞的記者。」

在3月31日的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩對此回應稱，沙磊是非正常離任，因為他沒有履行一個外國駐華記者離任前應該履行的手續。中方也沒有聽説有中國政府部門威脅他。所以，如果沙磊認為他的報道是公正的、客觀的，他就應該勇敢地應訴，不用害怕。「如果有證據表明他受到了威脅，他就應該報警，我們會保護他的安全。但是他跑什麼？」

華春瑩表示，她也是這兩天在沙磊常駐記者證要延期的時候，才得知沙磊已經不辭而別。他離境前沒有以任何方式告知中方相關部門，他因何原因離境中方不知道。

她又説，新疆有一些民眾和實體因為沙磊的涉疆假新聞利益受到損害，打算起訴沙磊。這完全是民間行為，與中國政府無關。