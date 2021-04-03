新冠肺炎︱美國CDC指接種疫苗人士可旅遊　為恢復旅遊業鋪路

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-03 03:00

美國疾病控制和預防中心（CDC）4月2日更新指引，提到完成接種新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的人士可以在美國國內旅遊，而無需接受病毒檢驗或隔離檢疫。不過CDC強調現時疫情仍然嚴峻，呼籲民眾暫時不要旅遊。

根據CDC的新指引，完成接種的民眾可以在美國國內旅遊，無需接受病毒檢驗或隔離檢疫，但他們仍要戴口罩及保持社交距離。而在出國旅遊方面，CDC指視乎目的地的抗疫措施，否則他們在出發前無需提供病毒陰性檢測證明。

至於前往美國的人士，CDC指已完成接種人士在登機前仍需出示病毒陰性檢測證明，並在抵達後三至五天內接受檢測，但無需隔離檢疫。

CDC更新指引被視為向旅遊業開綠燈，不過總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）強調，目前確診個案仍在上升，因此不建議民眾恢復旅遊，特別是完全沒有接種的人士更不應外遊。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至1日，全國在過去一周平均每日新增6.6萬宗個案，比對上一周的約5.5萬宗明顯上升。而CDC的數據指，目前全國有超過1億人、即大約30%人口已經接種最少一劑疫苗。

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