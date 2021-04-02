新冠肺炎｜主題公園大教堂還有機場　盤點全球奇特疫苗接種中心

撰文： 曹洋 最後更新日期： 2021-04-02 11:33

隨更多的美國人接種新冠疫苗，愈來愈多人開始體驗到奇特的接種場所。許多美國人於社交媒體分享他們接種疫苗時身處的「奇葩地點」，例如廢棄的便利商店、棒球場、精神病院門口等等。英國、德國和新加坡都有「非比尋常」的疫苗接種中心。

美國《紐約郵報》3月31日報道，美國今年1月正式推出新冠疫苗後，聯邦政府和州政府一直與私營企業合作，確保讓盡可能多的人快速方便接種疫苗。因此，許多美國人接種疫苗的地方不在醫院，而是百貨商店、體育館乃至於城鎮廣場等非醫療場所。

以馬里蘭州為例，因為知名的六旗遊樂園（Six Flags America）有「強大的基礎設施」，允許大量遊客湧入，且可以保證冷藏環境的，所以主題公園也成了大規模疫苗接種場所。

如果於過山車旁接種新冠疫苗還不夠「奇葩」的話，那麼還有推特用戶下列分享的「超現實」接種場所。有人說：「我在一間廢棄的凱馬特公司（Kmart）接種了疫苗。我的一個朋友則於一座棒球小聯盟的棒球場（長島鴨俱樂部的主場）接種。」

其他社交媒體用戶分享的地點包括廢棄的西爾斯公司（Sears）、Charlotte Russe服裝店、諾德斯特龍百貨公司（Nordstrom）的舊址和關閉的電影院。還有人稱，他們接種疫苗的場所是體育場館，包括賽車場、曲棍球場、足球場或社區體育館。教會、圖書館、酒吧、學校，甚至是鏟雪機停車庫，也變成臨時疫苗接種點。

圖為2021年2月11日，英國有人於有800多年歷史的索爾茲伯里大教堂等候接種新冠疫苗。（Getty Images）

美國之外，部分國家的新冠疫苗接種場所也引人注目。路透社報道，英國開放了許多大教堂用以公眾疫苗接種，有800多年的歷史的梳士巴利大教堂（Salisbury Cathedral，或譯索爾茲伯里）是其中之一。報道稱，這座大教堂等待疫苗接種的人可以通過「欣賞管風琴音樂」的方式來緩解接種前的緊張情緒。英國用以接種疫苗的場所還包括賽馬場、水上樂園等。

新加坡則將樟宜國際機場變成疫苗接種中心，為數以千計的飛行服務員和其他航空公司職員打疫苗。德國柏林已經停用的滕珀爾霍夫機場（Tempelhof Airport）也成為了疫苗接種中心。