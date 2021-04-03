海牙國際刑事法院官員遭特朗普政府制裁　拜登決定撤銷措施

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-04-03 07:30

美國國務院4月2日宣布，總統拜登（Joe Biden）4月2日撤銷上屆總統特朗普（Donald Trump）對海牙國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）部分官員實施的經濟制裁與簽證限制。ICC對華府的決定表示歡迎。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明指，作為評估對上屆特朗普政府不當或無效措施的一部分，拜登決定撤銷華府對ICC檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）及法院的管轄、互補與合作部門負責人莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）的制裁。

聲明提到，華府即使不認同ICC圍繞阿富汗與巴勒斯坦局勢展開的行動，以及反對其對美國與以色列相關人員採取的行動，但認為華府的憂慮應透過與ICC進程的所有持分者解決，而不是以制裁處理。

布林肯稱，華府對於就改革ICC的連串措施獲考慮而感到鼓舞，指有助對方優先分配資源，實現其作為懲罰和遏止暴行的最終司法機構之核心價值。

ICC表示接獲700多宗投訴，指駐阿富汗美軍涉嫌自2003年5月以來違反戰爭罪和反人道罪，因此在2017年開始展開調查。特朗普政府當時認為ICC的行為侵犯美國主權，危及美國重要的國家安全和外交政策，因此決定制裁ICC部分官員。