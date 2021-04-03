中韓外長會晤　王毅稱韓國是重要戰略夥伴　願同促進朝鮮半島和平

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-03 14:07

中國國務委員兼外長王毅與韓國外長鄭義溶4月3日會談。王毅稱韓國是中國重要戰略夥伴，以及願意與韓方一同促進朝鮮半島和平。

這是鄭義溶自2月9日就任以來首次出訪，也是中韓兩國2020年11月26日在首爾舉行外長會談後，時隔4個月再舉行外長會。

王毅在會上表示，願同韓國推進朝鮮半島問題政治解決進程。他說韓國是中國的重要戰略夥伴。

鄭義溶則表示，望中國為促進朝鮮半島和平發揮作用。他稱朝鮮半島無核化是韓中共同目標。

圖為3月17日美國國務卿布林肯與韓國外長鄭義溶在首爾的外交部會談前合照。（Reuters）

是次中韓外長的會晤地點備受關注，兩人在廈門見面，韓國《中央日報》指，韓國新任外長在訪美前首先訪問中國本來已屬非常罕見，中國作為邀請國，把地點選在廈門也是意味深長。文章認為，箇中原因除了中國近期因疫情而避免邀請外國人到北京外，還有廈門與台灣隔着台灣海峽相望的因素，台灣是中美雙方角力重地。

韓聯社3月31日報道，有觀點認為，會議選址在廈門或折射出中方政治意圖，在美國借台灣對華施壓、兩岸關係緊張的大背景下，選址廈門可釋放韓中友好訊息，藉此牽制美國。

報道指，根據韓國外交部相關人士表示，綜合考慮兩國防疫形勢、外長日程安排以及航線管制等情況，最終決定選址廈門。