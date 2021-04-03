俄羅斯稱烏東有爆發內戰風險之際　警告美軍勿來烏克蘭

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-03 16:48

俄羅斯稱與其接壤的烏克蘭東部局勢緊張，稱俄羅斯有權在其領土內增派軍力，又警告稱烏克蘭政府軍可能在烏東南部有挑釁的行動，或會構成發生內戰的威脅。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）4月2日警告，如美國派兵到烏克蘭，莫斯科政府將被迫作出回應。

俄羅斯在特定區域軍力增加，北大西洋公約組織（NATO）4月1日表示關注。當佩斯科夫被問及有關報道時，他說俄羅斯是在其領土內按自己意願調動軍隊。

俄羅斯2月開始已就烏克蘭的情況發出警告，稱烏克蘭政府在東部頓巴斯（Donbass）接觸線軍集結軍力、武器及設備。

烏克蘭政府軍跟分離分子在烏東地區繼續有發生零星以及較低層次的衝突。佩斯科夫則稱，政府軍與分離分子的情況頗為可怕，以及發生多次挑釁的情況。他稱每日都有違反停火協議的事情發生。

烏克蘭的分離分子被指背後有俄羅斯支持。

駐歐美軍對烏東局勢此提高警覺，並稱俄羅斯在烏東地區的侵略升級。美國總統拜登（Joe Biden）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensk）2日通電話時表達對烏政府主權及領土完整堅定不移的支持。美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）及美國家安全顧問布林肯（Antony Blinken）都致電烏克蘭以示支持。

美國警告俄羅斯勿恐嚇烏克蘭之後，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫2日在記者會上稱，西方部隊在烏克蘭的任何部署均將被視為嚴重挑釁。

一名北約官員向路透社稱，北約外交官4月1日會面討論如何為烏東緊張情勢降溫，而俄羅斯則以行動削弱他們的努力。

圖為俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫2013年9月5日在聖彼得堡（St. Petersburg）講話。（Getty）

佩斯科夫稱：「毫無疑問，這樣的情況會導致俄羅斯邊境附近（地區）的緊張局勢進一步加劇。當然，這將需要俄方採取額外措施，以確保自身安全。」當被問及俄羅斯可能採取什麼措施時，佩斯科夫拒絕回答，僅稱將採取一切必要措施。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）1日指控俄羅斯大規模調兵到邊境地區，佩斯科夫堅稱俄羅斯沒有採取行動威脅烏克蘭。