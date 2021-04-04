新冠肺炎｜研究：泡菜含抗氧化成分　或有助減輕新冠症狀

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-04 12:38

韓國與法國的共同研究結果顯示，製作泡菜（Kimchi）所使用的材料，包括白菜、辣椒、大蒜等含有的營養成分能調節人體抗氧系統，對減輕新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染症狀發揮積極作用。

韓聯社4月3日報道，韓國「世界泡菜研究所」（WiKim）與法國蒙彼利埃大學（University of Montpellier）哮喘病專家布斯凱（Jean Bousquet）率領的研究小組對不同國家的新冠疫情發病率、重症程度、死亡率存在的差異進行追蹤分析，並尤其關注韓國等東亞國家、撒哈拉附近非洲國家死亡率較低的理由。

圖為2017年11月3日，韓國人正在一起製作泡菜，以捐贈給窮人過冬。（Getty）

研究結果發現，除了澳洲、新西蘭之外，新冠患者死亡率較低的大部分國家公民經常攝取泡菜等發酵蔬菜或各種調味料。泡菜中蘿蔔硫素、蒜辣素、辣椒素、姜辣素等營養成分和發酵過程中產生的乳酸菌與人體的抗氧化系統Nrf2起相互作用，消除由新冠病毒在體內產生的有害活性酸素。

布斯凱表示，泡菜的抗氧化成分含量十分豐富，對緩和新冠病毒症狀非常有效。韓國新冠患者的死亡率較低且重症患者較少，泡菜或有部分功勞。

研究結果刊登在國際學術雜誌《Clinical and Translational Allergy》2020年12月號。