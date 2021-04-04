約旦前王儲錄影自稱遭軟禁　否認涉任何陰謀

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-04 12:58

約旦前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）的律師4月3日向媒體提供影片，顯示哈姆扎聲稱自己遭居家軟禁，又否認涉及任何陰謀。

哈姆扎的律師當晚向英國廣播公司（BBC）提供一段影片，哈姆扎在短片中稱：「約旦武裝部隊參謀長今天早上來訪，通知我不准外出、與人交談或見面，因為過去有我參與的會議或我上過的社交媒體，均有批評政府或國王的言論出現。」

圖為約旦前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）2009年6月9日在約旦安曼（Amman）出席活動。（Reuters）

他否認涉及任何陰謀，並稱：「我們（國家）的統治結構在過去15至20年間普遍有治理崩潰、貪腐和無能（的情況）且還會每況愈下，這並不是我的責任。人民對（政府）機構缺乏信心也非我的責任。」

哈姆扎提到：「現在已經到了一個地步，那就是沒有人可以發聲或表達意見，而不遭受欺凌、逮捕、騷擾和威脅。」

約旦軍方3日要求哈姆扎停止針對當地安全及穩定的行為，同時否認拘捕對方，惟哈姆扎指自己已被軟禁。美國及多個阿拉伯國家之後都向約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）表達支持。