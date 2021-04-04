緬甸局勢惡化越境求庇者數以千計　中國泰國印度或將迎來大批難民

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-04 16:47

英媒4月3日稱隨着緬甸政府軍與少數民族武裝部隊軍事衝突增加，人道危機已在緬甸邊境蔓延，數以千計民眾逃往印度及泰國。印、泰都在嘗試阻止難民入境。它們擔心緬甸局勢持續惡化的話，情況會演變成難民潮。

英國《衛報》3日報道，泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）承認正在面臨愈多人抵泰的情況。他說泰國有準備一些地方供他們暫時棲身，但這一刻不想去到談論準備建立難民中心。

巴育3月29日稱，預期有數以千計難民越過邊境。

緬甸反政變示威：圖為4月3日緬甸有示威者在仰光參與示威活動時，拿着自製的氣槍。（AP）

名為Karen Women's Organization的少數民族人權組織稱，此時有緬甸的村民在森林中躲藏，另有逾3,000人越境到泰求庇。

印度方面的情況是，其中一個與緬甸接壤的邦曼尼普爾邦（Manipur）曾禮貌地阻止難民入境，但後來已取消這個做法。在印度東北方的米佐拉姆中央直轄區（Mizoram）則採取開放的態度，讓難民入境，以及提供食物與可供居住的地方。

難民的目的地看來亦包括與中國接壤的地方。雲南瑞麗出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發的情況。政府部門稱，追蹤到病毒來自緬甸。