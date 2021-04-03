緬甸政變發生61天　核心成員國取態不一　東盟緩和局勢作用成疑

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-03 19:33

東盟（ASEAN）成員國緬甸2月發生政變，軍方鎮壓國內的反政變示威，期間有大量死傷。德國媒體3月29日報道，東盟各成員國對緬甸局勢的取態並不一致，可能會影響東盟對事件反應效率，甚至影響東盟的聲譽。

簡稱「東盟」的東南亞國家聯盟（ASEAN，簡稱：東盟）合計有10成員國。它們分別為新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysia）、泰國（Thailand）、汶萊（Brunei）、柬埔寨（Cambodia）、印尼（Indonesia）、老撾（Laos）、緬甸（Myanmar）、菲律賓（Philippines）和越南（Vietnam）。在它們當中，又以創始國印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國為核心。

德國之聲（DW）3月29日指，東盟自1967年成立以來已在從事不公開的外交活動以及建基於共識的外交。緬甸軍方2月1日發動政變奪權後，東盟首度有成員國公開批評緬甸，以及要求召開一個主要與成員國內部政治危機有關的峰會。

緬甸政變：圖為2018年11月12日，緬甸國務資政昂山素姬在新加坡的東盟峰會上發言。（Getty）

印尼措詞強硬

德國之聲報道，《海峽時報》引述新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof-Ishak-Institute）專家迪西（Deasy Simandjuntak）稱，以東盟一向採取的安靜及不干涉態度而言，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）對緬甸局勢發表的聲明是頗為強烈的。

迪西所指的是，佐科維多多要求緬甸軍方立即結束國內的暴力事件，又公布他會與東盟輪席主席國汶萊就緬甸局勢召開特別會議。他稱：「必須立即進行對話與協調，以恢復緬甸的民主、和平及穩定。」

馬國直言厭惡

馬來西亞及印尼則採取反對緬甸軍方的立場，以及批評在緬甸發生的暴力事件。馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）說，他對針對手無寸鐵平民的持續致命暴力事件感厭惡。

緬甸政變：圖為2018年11月15日，泰國總理巴育在新加坡的東盟峰會閉幕儀式上發言。（Getty）

泰國保持距離

德國之聲稱，泰國現屆政府於2014年的軍事政變後上台，它到目前為止避免批評緬甸軍方，稱政變為緬甸的內部事務。

路透社4月2日引述分析人士稱，泰國與緬甸之間緊密的軍事關係，以及泰國擔心會有大批緬甸難民湧入，意味着曼谷不太可能進一步地加強它對緬甸政變的立場。

緬甸政變：圖為2019年10月20日，印尼總統佐科維多多（右）與汶萊蘇丹哈桑納爾（左）在印尼雅加達會面。（Reuters）

越柬菲蕭規曹隨

越南、柬埔寨及菲律賓回應緬甸政變的方式與泰國一樣。德國之聲提及，越南及柬埔寨政府本身也是一黨專政。德國之聲稱菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）已在本國對民主宣戰。