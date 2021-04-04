談台灣問題　菅義偉：日美合作創造兩岸和平解決環境

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-04-04 17:01

美日領袖會談預計於美東時間2021年4月16日在美國華盛頓登場，根據日本時事通訊社報道，日本首相菅義偉於當地時間4月4日談到台灣問題時表示：「在日美合作維持嚇阻力的情況下，創造可以由台灣及中國和平解決的環境很重要。」

2021年4月4日，日本首相菅義偉談到台灣問題時表示，在日美合作維持嚇阻力的情況下，創造可以由台灣及中國大陸和平解決的環境很重要。圖為2021年3月18日，菅義偉在首相官邸出席記者會。（路透社）

菅義偉於4月4日在日本電視節目上，針對預料將成為美日會談議題之一的台灣問題，強調台灣的有關情勢，「對日本來説很重要」。與此同時，美國總統拜登（Joe Biden）政府內部，目前對中國大陸「犯台」引發的台灣事態憂慮升高，菅義偉也被問及，一旦台灣發生事態，是否屬於日本《安全保障關連法》所規定的「存立危機事態」？菅義偉僅稱，「站在我的立場，目前無法回答假設性問題」。

根據日本《安全保障關連法》（日文稱《平和安全法制》），發生被認定威脅日本「存立」（存在與成立）事態，是日本有可能行使「集體自衞權」的前提要件之一。

另據日本共同社報道，菅義偉在該節目上也表示，將和美國共同主導氣候變遷問題的議論。