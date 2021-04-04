俄羅斯增兵邊境烏克蘭東部局勢緊張升溫　不同勢力各有盤算

撰文： 許懿安 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-04 19:05

烏克蘭政府軍自2014年與俄羅斯支持的分離主義分子在烏克蘭東部交戰至今，近期俄羅斯在與烏克蘭接壤邊境增派軍力，令緊張局勢再度升溫，俄羅斯與烏克蘭的西方盟友都警告對方別輕舉妄動。法媒4月1日報道，兩國都各有盤算。

俄烏衝突：圖為4月3日，烏克蘭軍人身處頓涅茨克附近的作戰位置。（Reuters）

俄羅斯軍隊集結烏克蘭東部

法國國有電視台France 24於4月1日報道，烏克蘭本周指控俄羅斯在烏克蘭北部、東部邊境，以及2014年俄羅斯併吞的克里米亞半島（Crimean peninsula）集結數以千計的軍事人員。

烏克蘭當局說，2.8萬名分離主義分子以及超過2000名俄國軍事指導人員及顧問，目前駐紮在烏克蘭東部。

俄羅斯克里姆林宮一再否認調度部隊以及武器支援親俄的分離主義叛軍，但並未否認最近部隊集結的行動，還說：「俄羅斯沒威脅任何人。」

俄羅斯與烏克蘭的盤算

觀察人士分析，俄羅斯部隊集結意在測試美國總統拜登（Joe Biden）。拜登3月認同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是個「劊子手」的說法，莫斯科對此猛烈抨擊。

烏克蘭國家戰略研究所（National Institute for Strategic Studies，暫譯）所長亞歷山大・利特維年科（Oleksandr Lytvynenko）表示，「俄羅斯要證明他們誰都不怕」，並說俄羅斯就是要讓「烏克蘭收斂一點」。

俄羅斯部隊在邊境集結的行動，成為烏克蘭政府的良機，讓它獲得西方盟國的力挺。美國前總統特朗普（Donald Trump）卸任後，烏克蘭藉此確保再得到美方的支持。

拜登就在4月2日致電烏克蘭總統澤連斯基 （Volodymyr Zelensky），他承諾「面對俄羅斯步步進逼，他堅定支持烏克蘭主權和領土完整」。

俄烏衝突：圖為4月1日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席會議。（AP）

有關於致力和平的努力

2020年7月間，烏克蘭、俄羅斯及歐洲安全與合作組織（OSCE）達成停火協議，使軍事衝突相對緩和，但2021年初起戰事加劇，烏克蘭政府軍與俄羅斯支持的烏東分離主義叛軍暴力衝突升高，俄烏兩國相互指責。

烏克蘭當局指出，自2021年1月至今，已有20名烏克蘭官兵陣亡，還有57人受傷。

西方國家的立場

美國防部3月31日表示，「近來俄羅斯在烏東的侵略挑釁加劇」後，駐歐美軍已提升警戒。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4月2日表示，若西方國家以武力介入烏克蘭，俄羅斯將被迫採取必要「措施」。

法國方面則是採取觀望態度。法國的歐洲事務部長博納（Clement Beaune）表示，「顯然有軍隊集結」，但他指出，「我們不清楚此舉為何而來」。

俄烏衝突：圖為2019年10月1日，烏克蘭總統澤連斯基在基輔見記者。（Getty）

情勢可能的演變

多數觀察家不認為俄國將入侵烏克蘭，美國智庫海軍分析中心（Center for Naval Analyses）資深研究員科夫曼（Michael Kofman）在Twitter發文指出，不論是克里米亞或其他地方，這次俄羅斯部隊的集結，並未達到入侵的規模。

亞歷山大・利特維年科也持相同觀點，不過他擔憂這些「周而復始的情勢升溫」，恐有「失控發展的高風險。」

藍色港灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）分析師阿什（Timothy Ash）則說，因為烏克蘭切斷供應克里米亞的飲用水，為了奪取水源，俄羅斯有可能襲擊克里米亞周遭區域。

俄羅斯軍事評論家戈爾茨（Alexander Golts）指出，最終俄羅斯就是要運用緊張情勢作為「跟西方國家外交談判的工具」。