約旦發生「宮廷政變」？已故國王「心肝寶貝」遭軟禁或尚有內情

撰文： 許懿安 張子傑 最後更新日期： 2021-04-04 21:57

約旦政府4月3日稱已拘捕20人，因官員發現威脅國家安全與穩定的陰謀，再上同日約旦前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）發布影片聲稱被軟禁在家，事情難免另人聯想到，該國是否發生「宮廷政變」。 對於香港人來說，這個被稱為「中東十字路口」的國家，應是作為自由行目的地，以及該國才貌雙全的王后拉尼婭（Queen Rania）而廣為人識。而在一眾中東國家來說，約旦政治相對穩定，今次事件究竟是什麼一回事？

約旦前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）4月3日通過律師發公開影片，除了自稱已被軟禁，亦否認推翻國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）。

哈姆扎的律師當晚向英國廣播公司（BBC）提供一段影片，哈姆扎在短片中稱：「約旦武裝部隊參謀長今天早上來訪，通知我不准外出、與人交談或見面，因為過去有我參與的會議或我上過的社交媒體，均有批評政府或國王的言論出現。」

他否認涉及任何陰謀，並稱：「我們（國家）的統治結構在過去15至20年間普遍有治理崩潰、貪腐和無能（的情況）且還會每況愈下，這並不是我的責任。人民對（政府）機構缺乏信心也非我的責任。」

他的母親，約旦已故國王的王后努爾（Queen Noor）稱，有關兒子涉及政變是「邪惡的誹謗」。

哈姆扎提到：「現在已經到了一個地步，那就是沒有人可以發聲或表達意見，而不遭受欺凌、逮捕、騷擾和威脅。」

約旦軍方3日要求哈姆扎停止針對當地安全及穩定的行為，同時否認拘捕對方，惟哈姆扎指自己已被軟禁。美國及多個阿拉伯國家之後都向阿卜杜拉二世表達支持。

一份由陸軍參謀長優素福（Yusef Huneity）在國營訊社發布的聲明稱，否認哈姆扎被軟禁，僅稱王子被告知「停止那些被用來針對約旦安全及穩定的活動」。

圖為約旦前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）2009年6月9日在約旦安曼（Amman）出席活動。（Reuters）

哈姆扎是誰？

哈姆扎是已故國王侯賽因（Abdullah II bin Al Hussein）之子、現任國王阿卜杜拉二世同父異母的弟弟。哈姆扎是侯賽因與努爾的長子。阿卜杜拉二世是侯賽因與第二任妻子穆娜（Princess Muna）之子。

侯賽因有4段婚姻，與第一、第二位妻子離婚、第三位妻子去世，努爾是第四位妻子。努爾1978年與侯賽因成婚後，直至他去世前，努爾都是他的王后。

哈姆扎曾往英國及美國留學，包括英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）、美國哈佛大學。他曾在約旦陸軍服役。

深受已故國王寵愛

這位王子深得父親喜愛，侯賽因曾公開說哈姆扎是心肝寶貝。

哈姆扎在1999年成為王儲，但在侯賽因去世之際，他仍是太年輕。最終他的異母兄長阿卜杜拉即位。阿卜杜拉為了固權，2004年褫奪哈姆扎王儲的銜頭。

不再是王儲的哈姆扎，傳仍與阿卜杜拉關係良好，他在部族領袖中亦受歡迎。是次拘捕行動的起因，是王室當局發現一個計劃周詳的陰謀，包括保安官員、部族領袖，以及一些王室成員，包括哈姆扎。

圖為已故約旦國王侯塞因的妻子努爾。她是他心愛的王后。她很希望兩人的長子哈姆扎能繼位為王，可惜事與願違。圖為努爾2010年5月出席康城影展的情形。（Reuters）

罕見王室危機

過去數年來，不同地方的王室都曾發生令國際社會為之側目，例如沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）2017年為打擊貪腐大舉拘捕王子及大臣等200人。而最近期的「震撼彈」，要數英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan，Duchess of Sussex）接受美國名嘴自訪在3月7日播出，梅根大爆自己在王室受到冷落及歧視。

相對那些國家來說，約旦是相對平靜的，而此事卻躍登國際新聞版面，就已足夠說明約旦內部情況並不一般。約旦《言論報》（Al-Rai）4日在頭版報道「昨日的保安行動」，稱「一條紅線是絕對不能跨越甚至接近，它關乎王國的最高利益，其安全與穩定」。英國廣播公司保安事務記者加德納（Frank Gardner）則評論，這次約旦王室危機看來已呈失控。

約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）在1999年上台，並在2004年廢除其同父異母的弟弟哈姆扎（Hamza bin Hussein）的王儲地位。圖為阿卜杜拉二世在2020年12月10日在國會上發表演說。（AP）

現任國王親信也被捕？

約旦政府本身還要處理不少議題，例如國內民主運動、示威者就經濟問題上街示威，又要求在政治上更多自由。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的衝擊，令經濟問題更嚴重，而政府又要面連年內戰的鄰國敘利亞，有逾100萬難民逃往約旦所構成的問題。

阿卜杜拉二世迄今通過改組政府以及在政治上做出一些讓步，迄今仍能擺脫國內反對聲浪構成的、可能的威脅。

在約旦政府及國王並不得空之際，發生阿姆扎及20人被捕事件，落網的還包括阿瓦達拉（Bassem Awadalla）這位前財長。他是一位在美國受過教育的經濟學家，也是現任國王的親信，且在國家經濟改革有舉足輕重的影響力。但阿瓦達拉不時說，自己的計劃為政府根深蒂固的官僚主義所反對。

約旦國營的佩特拉通訊社（Petra）稱是次陰謀有未明的境外勢力支持。而是次行動中其中一位被捕的人，是身為王室成員的扎伊德（Sharif Hassan bin Zaid），他曾任約旦駐沙特阿拉伯大使。至於扎伊德被捕與聲明內容之間有沒有關係，現階段難以確定。

外界倘想了解這場疑似「未遂政變」更多詳情，看來還需觀察一段時間。