王毅促日方遵守國際關係基本準則　「不要把手伸得過長」

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-04-06 01:07

中國外交部長王毅與日本外務大臣茂木敏充4月5日就中日關係以及釣魚島（注：日本方面稱「尖閣諸島」）等彼此關注的議題通話。王毅指出，某個超級大國的意志代表不了國際社會，希望日本不要被一些對中國持有偏見的國家「帶節奏」。

據中國外交部官網4月5日消息，中國外交部長王毅在通話中表示，中日雙方應珍惜和維護兩國關係來之不易的改善發展大局，堅定貫徹落實兩國領導人2020年通話達成的重要共識。中方希望日本作為獨立自主國家，客觀、理性看待中國的發展，而不是被一些對中國持有偏見的國家「帶節奏」。日美有同盟關係，中日也簽署了和平友好條約，日本有履行條約的義務，中方願同日方持續推進務實合作。

王毅指出，中國的發展是世界和平力量的增長，是促進國際合作的有利因素，也是日本經濟長久發展的重要機遇，中方始終意識到自己所承擔的國際義務，維護的不僅是中國的主權權益，也是國際關係基本準則。中國不干涉別國內政，也不允許他國干涉中國內政。

王毅表示，某個超級大國的意志代表不了國際社會，跟隨這個超級大國的少數國家也無權壟斷多邊規則。如果打着多邊主義幌子，熱衷於搞集團政治或大國對抗，甚至基於虛假信息對別國任意實施單邊非法制裁，世界就會倒退到是非不分的叢林法則，這對廣大中小國家將是災難，國際社會大多數成員也不會答應。

聲明指出，王毅在通話中闡述了中方在釣魚島、南海等問題上的原則立場，要求日方遵守國際關係基本準則，並且對中國的內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得過長。

此外雙方還就區域合作、氣候變化以及緬甸局勢等國際地區問題交換了意見。

另據日本外務省官網消息，雙方在通話中就朝鮮無核化以及緬甸局勢等問題交換了意見，同意未來將就經濟、氣候變化等領域展開進一步對話。

日本外務大臣茂木敏充對尖閣諸島附近水域遭中國海警「入侵」、南海局勢以及涉港涉疆問題表示嚴重關切。

需要注意的是，日方在聲明中並未提及中國外交部長髮表的相關言論。

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