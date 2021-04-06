英國下周放寬防疫封鎖措施　約翰遜︰推疫苗護照計劃屬無可避免

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-04-06 04:13

實施歷時3個月的封鎖措施後，英國首相約翰遜周一(5日)公布，下周將放寬及試行疫苗護照計劃。就英國市民今夏能否到外地旅遊，他表示現階段不宜下定論，應保持審慎樂觀，他指不希望新冠病毒從其他國家進入英國，在全球形勢發展急速之下，暫無法提供更多的資料。

約翰遜在疫情發佈會上，確認上月初已公布逐步放寬防疫措施的路線圖規劃不變，英國於下周一(12日)開始，容許非必需零售店舖可以恢復營業，容許理髮店、圖書館、社區中心、動物園、餐廳和酒吧的戶外就餐區等。同時，英格蘭市民眾將獲准離開所住地區，到其他地區留宿。不過，英國當局仍要求企業盡可能要求僱員居家辦公。蘇格蘭、威爾士與北愛爾蘭等地區，也實施同類放寬措施。

約翰遜表示，英國將開始測試疫苗護照新計劃，逐漸恢復出境旅遊，當局將於較後時間公布計劃細節，包括容許持證者遠程旅遊或出席大型活動，包括足球賽、馬拉松賽事和演唱會。英國或可在5月17日重新容許市民到境外旅遊。不過，英國政府仍建議人們儘量在家辦公、減少通勤次數。

惟英國政圈對疫苗護照計劃仍存在爭議，反對者指疫苗護照歧視未接種疫苗市民。約翰遜表示，明白計劃的爭議性，但若他國要求入境者提供疫苗護照，推出計劃實屬無可避免。

約翰遜說，從目前的疫情數據來看，沒有理由不按照路線圖來放寬封鎖措施。但市民仍需保持謹慎，政府會持續監測相關數據變化，並對疫情進行評估。