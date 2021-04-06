朝鮮與奧運的「恩怨」　1964年東京奧運前夕臨時退賽｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-06 18:02

朝鮮4月6日公布因新冠肺炎（COVID-19）疫情而不參加7月舉行的東京奧運後，引來各方推測背後原因，據日本媒體報道，日本官員認為可能與政治因素有關。平壞政府過去曾多次抵制奧運，包括在1964年、即對上一次的東京奧運，朝鮮臨時退賽，以示不滿國際體育組織處罰朝鮮選手。

圖為1964年2月，朝鮮選手參加奧地利冬季奧運後回國，左為朝鮮女子速度滑冰運動員韓弼花（AP）

1964：臨時退賽以示抗議

朝鮮在1957年加入國際奧委會（IOC），運動員代表團最先在1964年1月的奧地利冬季奧運亮相，原定1964年10月也會首次參加在東京舉行的夏季奧運會，惟因一場政治風波而臨時退賽。

1963年，朝鮮部份選手參加在印尼舉行的新興力量運動會（GANEFO），但當時處於東西方冷戰時期，這個運動會不獲國際奧委會承認，國際體育組織甚至處罰曾參加此運動會的選手，令朝鮮一些選手無法取得奧運資格，於是在1964年10月8日，即10月10日奧運開幕前2天，朝鮮宣告全體運動員退賽以示抗議，中國與印尼也抵制這屆夏季奧運。

2000年悉尼奧運的古典式摔跤54公斤級比賽，韓國選手沈權虎（中）奪得金牌後，與奪得銀牌的古巴選手里瓦斯（Lazaro Rivas，左）、奪得銅牌的朝鮮選手姜永均（右）一起慶祝（Getty）

朝鮮選手回國前與父親短聚

日本《每日新聞》報道，當時朝鮮選手已在奧運開幕5天前坐船抵達東京，其中一名田徑選手辛金丹回國前，與因韓戰而分開14年的父親在東京短暫相聚5分鐘，流淚祝福父親身體健康，之後打道回府。

歷屆取56面獎牌

朝鮮之後在1972年首次亮相夏季運動會，在歷屆夏季奧運與冬季奧運，朝鮮運動員共摘得56面獎牌，包括16面金牌。1984年的洛杉磯奧運與1988年漢城奧運，朝鮮都曾因政治原因抵制。

圖為2018年2月朝鮮選手崔明光在平昌冬奧上比賽（Getty）

不參加2020東奧的影響？

朝鮮宣告以疫情為由不參加2020年東京奧運後，「最失望」的國家可謂是日韓，兩國原本均希望藉奧運成為與朝對話的契機。韓國統一部4月6日表示，首爾政府曾希望東京奧運能成為促進韓朝和平與和解的機會，如今很遺憾它未能實現。

韓聯社文章也指出，韓國政府不放棄希望，決心繼平昌冬奧和雅加達亞運後，在東京奧運會再續「半島之春」，但這目標遇到疫情絆腳石，難以得到實現，若韓朝對話繼續處於寸步難行狀態，雙方2032年聯合舉辦夏季奧運的計劃也可能會喪失動力。

至於日本，共同社4月6日便指，朝鮮在這一時期宣布不參加奧運，背後原因可能是日朝關係降溫，在日朝對話斷絕情況下，日方曾考慮通過東京奧運的機會與朝方接觸，但現在變得困難。