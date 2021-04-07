阿斯利康疫苗｜牛津大學：兒童和青少年試驗暫停

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-07 09:48

英國牛津大學（University of Oxford）4月7日宣布，其在兒童和青少年身上測試新冠疫苗的小型試驗暫停。這款新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗是由大學與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）共同開發。校方稱等待英國監管機構進行安全審核。

英國及一些使用這款疫苗進行接種的國家出現問題，有人事後出現罕見的腦部血栓以及血小板非常低下的情況。歐洲藥品管理局6日稱，阿斯利康的新冠疫苗與血栓存在關連。局方同日稱，審查仍在進行，預計7日或8日公布結果。

是次受影響的兒科臨床試驗由牛津大學率領，2月中展開，目的是在200多名6至17歲的人身上測試疫苗。

這項試驗由英國健康研究所（National Institute for Health Research，NIHR）以及阿斯利康提供資金進行。目標是招募在英國牛津及另外2個地方招募300人，當中逾200人預期接種的是安慰劑。

牛津大學沒披露有多少人已接種疫苗。招募網站的資料僅稱，計劃正在招募6歲至11歲人士參加試驗。

牛津大學7日向英國媒體發聲明稱，試驗本身沒任何安全問題，但他們在等待安全審核帶來的更多資訊。內文稱參加試驗的家長及其子女應按時出席所有接種預約環節，並在有任何疑問的情況下聯絡試驗計劃的網站。

英國首相約翰遜3月下旬在倫敦接種第一劑阿斯利康疫苗後，以手勢示意感覺良好。（AP）

MHRA稱在分析1,810萬劑的接種個案後看到，當中有7人是接種後死亡，但未確定情況是否與接種有關。此外接種後出現腦血栓的個案有22個，另有8個案是其他類型的血栓以及血小板低下的情況。