阿斯利康疫苗被指與血栓形成有關　究竟風險有多高？｜新聞教室

撰文： 房伊媚 成依華 最後更新日期： 2021-04-06 22:18

意大利報章4月6日刊出歐洲藥品管理局（EMA）疫苗事務負責人卡瓦萊里（Marco Cavaleri）的訪問，他指英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的新冠肺炎（COVID-19）疫苗與血栓有關。從數據看，究竟民眾出現血栓的風險有多高？

英國新冠肺炎疫情：圖為3月29日，英國北愛爾蘭一名男子接種阿斯利康新冠疫苗。（Reuters）

英德數據差異

阿斯利康疫苗由英國藥廠阿斯利康與牛津大學（University of Oxford）合作研發。歐洲多國展開大規模接種阿斯利康疫苗的計劃後，多國有部份民眾出現血栓問題。

據英國廣播公司（BBC）3日報道，德國保羅·埃爾利希研究所（Paul Ehrlich Institute）在全國有270萬人接種阿斯利康疫苗後，便報告了31宗腦靜脈竇血栓（CVST）個案，當中9人死亡。

至於在英國，全國有1,800萬人接種阿斯利康疫苗後，出現30宗與低血小板計數（Low platelet counts）有關的血栓個案，當中7人死亡。

德國新冠肺炎疫情：圖為4月4日，德國科隆民眾在接種中心輪候接種新冠疫苗。（AP）

年輕人風險或較高

英國接種阿斯利康疫苗的人數是德國人數的近7倍，但兩國的血栓個案數目差不多，BBC報道，原因或是因為兩國接種者的年齡組別不同。

英國主要先為最年長的民眾接種疫苗，而德國則是其中一個以缺乏試驗數據為由、最初拒絕為65歲以上人士接種阿斯利康疫苗的國家。報道指，相信近90%已接種阿斯利康疫苗的德國人都是60歲以下人士。

BBC提及，一般來說，年輕人身上的副作用會較嚴重，因為他們有更強的免疫反應。這可能是英國血栓個案較少的其中一個原因。

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歐洲藥品管理局估算全球各地數據後，估計在接種阿斯利康疫苗的60歲以下人士中，有約10萬分之1機會出現腦靜脈竇血栓（CVST）個案。

報道又指，CVST個案本身在較年輕的女性之中較為常見，服用避孕藥也會增加出現CVST的風險。

疫苗之間的分別？

據歐洲藥品管理局行政總監庫克（Emer Cooke）指，根據管理局數據，每施打100萬劑阿斯利康疫苗，出現了4.8宗罕見血栓個案，至於復必泰疫苗的數字則為0.2宗，莫德納（Moderna）疫苗為0宗，她補充稱，這可能與莫德納疫苗在歐洲的使用率較低有關。