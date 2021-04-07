阿斯利康疫苗｜約翰遜：應相信國家藥物管理局建議　繼續接種疫苗

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-07 10:25

英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月6日表示，民眾應遵從英國藥品和醫療產品管理局（MHRA）的建議，繼續接種英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗。

圖為4月6日，英國首相約翰遜前往參觀英國麥克爾斯菲爾德（Macclesfield）的阿斯利康製藥工場。（Reuters）

約翰遜6日在前往參觀位於柴郡麥克爾斯菲爾德（Macclesfield）阿斯利康製藥工場時表示，民眾應遵從英國藥品和醫療產品管理局（MHRA）的建議。

「這正是MHRA身為獨立監察者的原因。」「他們的建議是民眾應繼續前往接種疫苗，去接種第一劑，或是第二劑。」約翰遜稱現時的第一目標，是要讓所有人都接受疫苗接種。

據英國廣播公司（BBC）報道，英國目前已接種超過4,570萬劑疫苗，其中1,000萬劑是阿斯利康疫苗。

歐洲藥品管理局（EMA）一名高官在6日表示，相信阿斯利康疫苗與血栓有關，但未知當中的關係。EMA同日發表聲明，表示仍未就有關問題得出結論，相關調查仍在進行中。世界衛生組織表示，會最快在7日更新有關疫苗接種的建議，但仍稱目前未有證據顯示疫苗風險大於利益。