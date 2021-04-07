拜登夫人吉爾因穿着漁網絲襪惹網民熱議

撰文： 聶振宇 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-07 13:30

美國第一夫人吉爾（Jill Biden）因一張穿上短裙和漁網絲襪在飛機舷梯旁的照片，引發社交網站用戶熱議。

2021年4月1日，美國第一夫人吉爾抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地。（Reuters）

據俄羅斯衞星通訊社4月6日報道，在發布了一張69歲的美國第一夫人吉爾在飛機舷梯旁的照片後，她的衣着在網絡上惹來熱議，留言有讚有彈。

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照片顯示，吉爾身穿短裙，腳穿高跟短靴和漁網絲襪。網絡用戶立刻討論起吉爾的衣着，一些用戶支持説她是時尚大膽的女性。也有人把吉爾和美國前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）進行比較。

I think our FLOTUS, Dr. Jill Biden, wears fishnets better than Melania ever could. She has class. — Kate 🤍 (@ImSpeaking13) April 4, 2021

但有評論用戶說吉爾像麥當娜的奶奶，還說她這個年齡穿成年輕人的樣子不成體統。一名網絡用戶説：「吉爾大約70歲了，她想看上去像年輕人。而且是很糟糕的年輕人。去上課吧，吉爾！」

Madonna called and wants her trashy look back, Doc.

https://t.co/SFizSkqWL2 — Wayne Dupree Media, LLC (@WayneDupreeShow) April 5, 2021

吉爾本身是位「學霸」，她擁有1個學士學位、2個碩士學位，至56歲時再在特拉華大學（University of Delaware）取得教育博士學位，她一生熱愛教英文，在2009年至2017年期間她擔任「第二夫人」時（當時拜登為副總統），她仍然繼續教書，且堅持在社區學院任職，成為第一位在白宮以外有全職工作的第二夫人。她穿衣的優雅品味更是備受讚賞，甚至被指有助提升其丈夫、總統拜登（Joe Biden）的形象。