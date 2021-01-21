拜登就任｜第一夫人吉爾破傳統繼續做教師　特工要做「逃學威龍」

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-01-21 16:16

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日就職後，他的妻子吉爾（Jill Biden）也正式成為第一夫人。吉爾早已表明入主白宮後也會繼續教書，意味她將同時兼顧兩份工作，究竟如何辦到？事實上，她過去擔任第二夫人時已是身兼教師工作，除了會在「空軍二號」上忙於改卷外，負責保護她的特勤局（Secret Service）特工也要做「逃學威龍」，即扮學生走入校園。

圖為2020年9月1日吉爾在特拉華州出席競選活動，為丈夫拜登拉票。（Getty）

學生稱她為「B博士」

《紐約時報》1月20日報道，據吉爾的發言人拉羅薩（Michael LaRosa）表示，吉爾在公職之外，也將保留她在北維珍尼亞社區學院（Northern Virginia Community College）的教席，繼續工作。

吉爾將成為首位有全職工作的第一夫人，但據她本人所指，她並不認為這是什麼歷史創舉，因過去在第二夫人時期（拜登在2009年至2017年擔任美國副總統），她也沒有中斷教學生涯。她熱愛教英文科，學生則稱她為「B博士」（Dr. B）。

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「空軍二號」上改卷

外界關注吉爾如何身兼兩職，據美國媒體所指，吉爾過去在第二夫人時期，不時會多帶一套衣服上班，以便放工後直接從校園出發，前往出席國務晚宴，她又會經常坐在「空軍二號」上的一個隱蔽角落，批改學生的功課或試卷。

美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）2016年接受《People》雜誌訪問時，便曾指在她印象中，「吉爾永遠都在改卷」，米歇爾笑稱「這是很有趣的，因為我會忘記，噢，對了，你有一份正職！」然後她會熱情地問吉爾「快告訴我這是什麼感覺」。

2008年8月，當時競選美國總統的奧巴馬（左一）宣布選擇拜登（右一）為副手，圖為奧巴馬夫婦與拜登夫婦合照。（Getty）

特工做「逃學威龍」

90年代港產電影《逃學威龍》內，主角扮成學生進入校園內查案，據美國政治新聞網站Politico在2020年11月報道，吉爾擔任第二夫人時，她身旁也會有特勤局（Secret Service）的特工裝扮成大專學生，孭起背囊走入社區學院校園內，以執行保護吉爾的工作。

拜登（左）與夫人吉爾（右）2021年1月20日前往白宮（AP）

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為網上教學作準備

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國仍然持續，當地不少校園現在暫時改為網上授課，故此目前未知吉爾將何時重返校園。

吉爾2020年9月接受《Vogue》雜誌訪問時便指，她已完成有關網上教學的訓練課程，並會在每個周日半夜前上傳課程所需資料。