美國澄清並未與盟國討論聯合抵制北京冬奧

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-07 11:49

美國正在與盟國討論聯合抵制北京冬奧會？美國國務院發言人在新聞發布會上的言論引發多家媒體做出如此解讀。幾個小時後，美國務院在聲明中緊急澄清。

2021年3月31日，在2022年北京冬奧會測試賽舉行之前，工人們正在用機器翻新新建成的國家速滑館的冰面。（AP）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，美國國務院4月6日晚否認正在考慮與盟國聯合抵制2022年北京冬奧會，稱美國尚未做出決定。

美國國務院一名高級官員在發給CNBC的電子郵件聲明中寫道，「我們對2022年奧運會的立場沒有改變。」

此前，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在4月6日稍早的新聞發布會上暗示，抵制北京冬奧會是解決中國侵犯人權問題可能的應對方式之一。

普賴斯説：「作為我們對北京（冬季）奧運會思考的一部分，國務院正在與合作伙伴、盟友進行接觸，對有關決定與對待北京政府的方式進行密切協調。」他稱，北京嚴重侵犯人權，包括在新疆犯下「種族滅絕」的行為。美國所要做的一切，將使美國的盟友和夥伴對北京產生更大的影響力。

CNBC引述一名不願透露姓名的美國財政部前高級官員表示，此舉將代表美國發表一份「冷戰聲明」。

多家媒體將普賴斯的上述言論解讀為美國正在考慮聯合抵制北京冬奧會。美聯社在報道普賴斯上述言論時稱，美國國務院4月6日説，拜登政府正在考慮可能抵制即將舉行的北京冬奧會，以抗議中國的人權記錄。

據英國路透社報道，普賴斯後來在一封電子郵件中澄清説，他指的是美國採取協調的方式，而不是説美國具體在討論聯合抵制北京冬奧會。

在隨後在Twitter發表的推文中，普賴斯寫道，沒有什麼新消息要宣布。