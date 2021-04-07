歐盟高層訪土耳其晤埃爾多安　馮德萊恩「無位坐」場面尷尬

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-07 23:34

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月6日訪問都安卡拉，與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）舉行會談。不過現場只準備了兩張座椅，馮德萊恩只好坐於一旁的梳化，場面尷尬。

Recent de-escalation must be sustained and enhanced.



We have told @RTErdogan the EU is ready to put a concrete and positive agenda on the table.



Our engagement will be progressive, proportional and reversible.



We hope Turkey will seize this window of opportunity. pic.twitter.com/CR9xnqoaJJ — Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2021

從米歇爾透過社交媒體公開的影片可見，米歇爾、馮德萊恩和埃爾多安在合照之後，米歇爾和埃爾多安坐在準備好的座椅，而馮德萊恩獨自站在一邊，現場並沒有為馮德萊恩准備椅子。最後略顯無奈的馮德萊恩只能坐於一旁的梳化。坐於馮德萊恩對面的則是土耳其的外交部長。

馮德萊恩發言人馬梅（Eric Mamer）表示，馮德萊恩對此感到震驚，直言歐委會主席和歐洲理事會主席的待遇應該一樣。他表示，馮德萊恩體現出她的魄力，沒有因此離開，而是參與會談並充分發揮作用。馮德萊恩會後沒有提及此事，但對土耳其退出保護婦女免遭暴力的公約感到擔憂。

路透社引述歐盟官員說，事件可能會演變為一場針對土耳其和歐洲理事會禮儀問題的政治事件。但他稱，土耳其無意不尊重馮德萊恩，對兩位歐盟領導人都表示非常禮貌的歡迎，並嚴格遵守國際禮儀。

歐洲議會荷蘭議員費爾德（Sophie in ‘t Veld）發文指出，埃爾多安和歐洲理事會前主席圖斯克（Donald Tusk）以及歐盟委員會前主席容克（Jean-Claude Juncker）會面時都是並排而坐，認為埃爾多安是故意這樣做，並且質疑米歇爾為什麼沉默不語。