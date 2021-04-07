伊朗革命衞隊船隻在紅海遇襲　美國防部稱沒有參與事件

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-04-07 17:15

一艘駐札在紅海的伊朗船隻於4月6日遇襲，美國五角大樓隨後表示，美軍沒有參與此次事件。

伊朗船隻「薩維茲號」在紅海遇襲。圖為2020年10月1日，衞星對「薩維茲號」進行拍攝。（AP）

塔斯尼姆（Tasnim）通訊社4月6日稱，伊朗船隻「薩維茲號」（Savez）在紅海水域被以色列水雷擊中。

報道指出，薩維茲號雖然從技術上來說是一艘貨船，但也是第一艘被部署用於軍事用途的船隻。過去幾年，薩維茲號一直駐紮在紅海，支持伊朗突擊隊執行商船（反海盜）護航任務。

阿拉伯電視台援引匿名人士稱，這艘船是在厄立特里亞海岸遇襲的，隸屬於伊斯蘭革命衞隊。美國海軍研究所曾在2020年10月發表了一份報告，聲稱薩維茲號是一艘由伊斯蘭革命衞隊操作的軍事船隻。

對此，美國五角大樓女發言人表示，「我們注意到媒體報道了『薩維茲號』在紅海發生的事故。我們可以確認，此次事件中沒有美軍參與。我們沒有更多的訊息可以提供。」

《紐約時報》援引知情人士稱，今次襲擊是以色列對伊朗此前襲擊該國船隻的報復。一名美國官員表示，在事發前，以色列方面便提前通知美國，其軍隊會在當地時間上午7時30分左右襲擊伊朗船隻。這次襲擊曾被推遲，因為美國航母艾森豪威爾號與薩維茲號當時相距不遠。