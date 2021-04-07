伊朗革命衞隊情報船據報於紅海遭以色列水雷襲擊

撰文： 曹洋 最後更新日期： 2021-04-07 15:29

美伊重啓核協議的談判在維也納開始之際，一艘伊朗貨輪在紅海遇襲。事後美國表示，以色列已經知會美方。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafeal Grossi）3月4日表示，與伊朗達成共識，為將來重返核談判鋪路。（Reuters）

綜合媒體4月6日報道，一艘被認為伊朗精鋭部隊使用的伊朗船隻在紅海遭到水雷襲擊。這艘貨船長期駐紮在紅海，以向伊朗在當地的反海盜護航任務提供支援。此外，報道還稱，遭襲擊的伊朗貨船隸屬於伊朗革命衞隊。

伊朗方面有消息稱，伊朗船隻「薩維茲號」（Saviz）在紅海遭到了水雷（limpet mines）的襲擊。美國方面消息稱，是以色列發動了這次襲擊，並於襲擊後通知了美國。

美國《紐約時報》6日報道，以色列官員尚未對此事發表評論。報道稱，一般來説，以色列官方很少明確表明自己是否對針對伊朗的行動負責。儘管如此，一名要求匿名的美國官員稱，以色列方面已通知美國，稱以色列軍隊於6日上午擊中了「薩維茲號」。

該名美國官員還表示，以色列方面稱此次襲擊是對伊朗早些時候襲擊以色列船隻的報復；另外，襲擊時間向後推遲了，這可能是為了讓該地區的美國航母「艾森豪威爾號」能與襲擊現場保持一定的安全距離。半島電視台指出，今年2月底以來，以色列和伊朗船隻均多次遭襲，兩國互相指責對方應為襲擊負責。

截至6日晚上，伊朗官方尚未證實這場襲擊的發生。但伊朗伊斯蘭革命衞隊運營的社交媒體頻道稱，以色列該為此次襲擊負責。另據卡塔爾半島電視台報道，伊朗半官方的通訊社塔斯尼姆通訊社（Tasnim）援引記者獲得的消息稱，「薩維茲號」在紅海遭到了襲擊。「薩維茲號」過去幾年一直駐紮在紅海，支持伊朗護航商船、反海盜的任務。

阿拉伯衞星電視台援引消息人士稱，「薩維茲」號是在厄立特里亞海岸遇襲的。該報道還稱，「薩維茲」號屬於伊朗伊斯蘭革命衞隊。但半島電視台指出，尚未有證據能支持「薩維茲」號屬於革命衞隊的説法。《紐約時報》稱，「薩維茲」號儘管是一艘貨船，但卻具有軍事用途。