新冠肺炎｜疫苗接種率高卻疫情反彈？　智利防疫出現什麼漏洞

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-07 18:27

全球各地的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種計劃快速進行，有些國家特別領前，例如是以色列及智利，前者已接種超過全國一半的人口，後者是超過三分之一，但相比下兩國目前的狀況並不相同。以色列人民的基本生活已恢復正常，智利卻宣布要再度封城，為何會有如此分別？

圖為3月26日，以色列特拉維夫市一間餐廳。受惠於疫苗接種，城市生活基本已回復大半。（Reuters）

以色列在開展接種疫苗後，抗疫運動取得成果。在踏入4月以色列平均每日新增的感染已降至300宗左右，較1月高峰的每日過萬宗大幅下降逾九成。

以色列市面基本已恢復至疫情前的熱鬧程度，各類商店、酒店、戲院、歌劇演出等已重開。只是還有少量的限制仍正實施，包括外出要戴口罩，及限制室內聚會人數。

但在智利，3月疫情有回升趨勢，每日新增感染人數突破7000人，返回2020年6月高峰，迫使智利政府宣布再度封城。染疫人數在近日有所回落，但仍然高達5000人受感染。

圖為3月18日，智利首都聖地牙哥。由於再度封城人民不可無故外出，軍人在街上截查車輛，以詢問外出原因。（Reuters）

智利的疫苗接種未比以色列遜色太多，智利是目前南美地區中接種疫苗率最高的國家。會發生如此的情況，有分析認為是疫苗產生的「安全假象」及國家太早解封有關。

在12月疫苗接種計劃展開，全國每日新增感染數字下降後，智利隨即解除防疫限制，重開各類商店、餐廳、教堂、賭場等。而政府鼓勵國民趁聖誕假日「外出透氣」，開放邊境旅遊，更被指是把疫情帶入國內的最大元兇。

至2月當政府發現有太多旅客前往巴西、多明尼加等地區旅行，需要實施再入境限制時已經太遲。旅客在境外感染病毒回國後在國內散播，感染數字再度攀升。

香港雖然未曾出現如此大規模的感染數字，但基於香港人煙稠密環境，一旦出現感染很容易擴散，如同日本東京，單日新增超過一千人感染也是很有可能發生的事。而香港人熱愛旅遊，隨着疫苗接種及感染數字下降，相信香港也會成為首批試行「旅遊泡泡」重啟旅遊業的地區。在全球疫情仍未衰退的今天，香港必須審慎而行，以避免智利疫情再爆發的事件發生。