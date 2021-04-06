新冠肺炎｜新加坡5月起啟用電子通行證　旅客可出示手機檢測證明

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-06 11:13

新加坡4月5日宣布，自5月1日起，飛往新加坡的旅客在辦理登機手續及抵境時，可使用國際航空運輸協會（IATA）開發的手提電話應用程式（App）旅遊通行證（Travel Pass），出示新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測結果。

新加坡民航管理局（CAAS）局長岑景祺（Kevin Shum）當天在一份聲明中稱，這次與國際航空運輸協會合作，將推動採用電子健康證明和恢復國際航空旅行。

旅遊通行證App允許旅客取得並儲存他們在獲得認可的實驗室所做的病毒檢測結果。旅客可從4月中下旬起，下載這款應用程式。

國際航空運輸協會網站指，目前全球共有23間航空公司嘗試推行這款旅行通行證，包括香港航空、新加坡航空、大韓航空、日本全日空航空（ANA）和阿聯酋航空（Emirates）。

圖為國際航空運輸協會（IATA）4月5日在Facebook發布的旅遊通行證（Travel Pass）宣傳海報。（Facebook@iata.org·）

新加坡民航管理局也將與IATA合作提升這款旅行通行證的功能，包括讓移民官員可以掃描QR Code（二維碼），納入疫苗接種電子證書，及將旅客健康資料從應用程式傳送到航空公司及移民部門系統。