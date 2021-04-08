智利政府派避孕藥出錯　致170婦女意外懷孕惟不准墮胎

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-04-08 01:55

智利170多名女子服用政府處方的避孕藥後仍意外懷孕，她們質疑智利監管機構沒盡力把此事通報全國。且由於智利法律嚴格限制墮胎，禁止女性按意願墮胎，她們因此需勉強誕下小孩，對貧窮家庭的女性造成沉重負擔。她們正聯同關注組織發起集體訴訟，入稟法院，向政府索償及提供合法的墮胎服務，藥廠則反指意外懷孕是受害女性的責任。

涉事藥物名為「Anulette CD」，由德國藥廠「格蘭泰」Grünenthal旗下位於智利的子公司Silesia工廠生產，是要連續服用28日的複合避孕藥，當中21粒藥含荷爾蒙，另外7粒是安慰劑，但生產商將錯誤兩款藥丸的包裝位置調轉。

智利170多名女子服用政府處方的避孕藥後仍意外懷孕。（GettyImages）

前線醫護去年8月首次通報相關問題後，生產商宣布回收，衞生局隨即建議醫療中心停用，不過未直接發布通知，並只在Twitter公開消息，因此事件未獲全國關注。去年9月再多一批藥物被發現出錯，當局決定暫時吊銷藥廠執照，但藥物已被分發至全國各地。然而智利當局在第二批藥物被發現出錯的幾天後，竟上傳備忘錄，並批准再次分發這款藥，聲稱包裝問題能夠輕易被發現，遭質疑是想推塘卸責，轉嫁出錯原因至醫護身上。

涉事藥物名為「Anulette CD」，由德國藥廠「格蘭泰」Grünenthal旗下位於智利的子公司Silesia工廠生產。

智利政府至今已派發合共27.6萬盒出現問題的Anulette CD避孕藥，即把女性在經期時服用的藍色安慰劑，誤放在黃色正常避孕藥的位置，估計意外懷孕數字會持續上升。

格蘭泰藥廠發言人承認部分避孕藥「放錯位」，但反指避孕藥從來都非百分百有效，又批評未正確服用避孕藥的人數正增多，認為這問題更應檢視。