韓國首爾釜山市長補選結果出爐　在野黨雙雙勝出

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-08 04:15

韓國舉行地方選舉。韓國中央選舉管理委員會4月8日表示，選舉點票工作結束。最大在野黨國民力量於首爾市和釜山市的市長選舉雙雙取得壓倒勝利，重挫執政黨共同民主黨。當選首爾市長的吳世勳表示，今後將用最大的熱情投入工作。

代表國民力量出戰首爾市長選舉的吳世勳最終以57.5%的得票率力壓得票率只有39.18%的共同民主黨候選人朴映宣。吳世勳於25個區均獲得勝利，江南區的得票率高達73.54%，為對手的三倍。

國民力量候選人朴亨埈最終以62.97%的得票率當選釜山市長。共同民主黨候選人金榮春得票率只有34.42%。除了全羅南道4個選區外，在野黨於其他19個選區也同樣取得壓倒勝利。

圖為2021年4月7日，韓國首爾有人經過首爾市長候選人的海報。（美聯社）

吳世勳就勝選發表感言。他稱，感到責任重大，今後將用最大的熱情投入工作，並將幫助受到前市長朴元淳性騷擾的受害者早日安心回歸崗位。被問到今後是否有意挑戰總統寶座，他則指考慮有關問題為時過早。

朴亨埈則表示，將以優質市政的工作回報在困難中給予支援的市民。

這是保守黨分別時隔10年和4年奪回首爾市長和釜山市長職位，也是民主黨時隔5年於全國範圍選舉慘敗。首爾和釜山補選投票率分別達58.2%和52.7%，為地方政府領導人補選投票率首次超過50%。