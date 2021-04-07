首爾市長選舉｜炒地醜聞與「空頭諾言」　執政黨恐失兩大城巿

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-04-07 20:00

韓國今天（7日）舉行地方補選，包括首爾及釜山兩市市長的補選。選戰前夕，各項民調皆顯示執政共同民主黨的選情不容樂觀。這一年來首爾的房地產亂象及釜山經濟振興計劃強差人意，當刻社會問題業社會不公儼如成為共同民主黨的催命符。來年的總統大選迫近，文在寅所代表的進步派，政治口號會否變成選舉失利的毒藥？

韓國補選正在投票，將會選出17名地方議員和4名地方首長，包括首爾及釜山兩大城市的市長。首爾原市長朴元淳和釜山原市長吳巨敦因為先後捲入性騷擾醜聞，前者懷疑自殺身亡，後者引咎辭職。是次補選將選出接任人選。首爾市長補選，由執政共同民主黨的朴映宣對決在野黨國民力量的吳世勳，後者曾擔任過首爾市長；至於釜山市長補選，則由共同民主黨候選人林榮春對壘國民力量的朴亨埈。

選前民調顯示，形勢對執政黨相當不利。無論首爾或釜山戰況，執政黨候選人皆落後對手約二十個百分點。換言之，首爾及釜山變天機會十分高。

在野黨國民力量的吳世勳在拉票期間與首爾市民合照。（AP）

按照一般情況而言，釜山向來是以國民力量（前稱未來統合黨，2020年9月改為現名）為首的韓國保守派政黨的大本營。上屆選舉只是乃因前總統朴槿惠「閨蜜門」正值發酵，以及文在寅政壇路出身自釜山的兩大因素，對家共同民主黨才大舉攻下釜山選區，到了現在，釜山選民重歸保守派政黨懷抱，不足為奇。

可是，首爾市卻不同了。首爾城市選區普遍為進步派票倉，但現時執政黨推選的候選人朴映宣在民調上卻大幅度落後。

顯然地，近月青瓦台官員偷步囤地的醜聞，的確令首爾人徹底憤怒了。

韓國首爾樓價高企。月前青瓦台官員偷步囤地的醜聞，讓首爾人徹底憤怒和失望。（Getty Images）

住房困局衝擊進步派票倉

3月中，首爾公民團體揭露隸屬國土交通部的韓國土地住宅公社（Land and Housing Corporation，LH）官員在事先知道政府選定京畿道始興市為新市鎮開發區選址的情況下，率先合資約100億韓元（約7,000萬港元）買入有關土地，囤積居奇，以待日後土地被劃入政府開發範圍後被官方收購從而獲利。

韓國土地住宅公社屬於公營國有企業，主力從事房地產開發。事件遭揭露後，後續調查發現涉案人士超過一百人，負責報告的民權律師更直指相關政府部門利用內幕消息「炒地」的這套不良技倆早已存在。

在首爾樓價正值癲狂之際，事件不斷發酵，恰恰惹來正處於水深火熱的首爾人極度不滿，給了這年來本已住房危機而屢遭抨擊的文在寅政府一記當頭棒喝。最終，兩名疑似涉事公社高層在報告發表後懷疑自殺身亡；曾任土地住宅公社社長、後就任國土交通部部長的卞彰欽引咎辭職。

文在寅上任四年以來，多次下令嚴打房地產投機及炒賣行為，豈料今次被人揭發，利用內幕牟利、圈地炒賣者竟是自家政府的公務員。恰值此時機，執政黨的政治能量迅速消散，也是意料中事。

圖為2021年1月18日，韓國總統文在寅於青瓦台出席新年記者會。（Getty Images）

遙想2017年以著名人權律師、左翼政客出身的文在寅獲共同民主黨提名參選並入主青瓦台後，標榜要帶領韓國追求社會公義，約束權力過大的財閥官僚體系，還給韓國人，尤其年輕人，一個公平向上的流動社會。可是，四年過後，首要反映社會公義的房屋居住問題，現今卻成為懸在韓國社會頭上的一把刀，弄得民怨沸騰。

根據《經濟學人》統計，首爾自2017年第一季起至今的樓價大幅上升四成。《經濟學人》更發現，首爾樓價這三年多以來的漲速猶勝香港、新加坡、紐約和倫敦。這幾年間，剛好就是韓國總統文在寅的在任年期。

首爾市長補選當日，市中心掛起呼籲選民投票的宣傳品。（AP）

更甚的是，新冠肺炎疫情一年多以來，首爾大都會區的樓價乘勢急速上升，其一大主因歸咎於韓國央行為了挽救疫下頹靡經濟，調降息率，目的刺激經濟，但卻意外催谷樓市需求。加上疫情期間大量流動性資金注入房地產市場，令首爾樓市價格水平進一步失衡。韓國國民銀行（Kookmin Bank）2020年10月的數據顯示，首爾各區的樓價升幅在一年間上升接近兩至三成，其中新行政首都世宗市的平均樓價升幅在同一時期更加錄得驚人的62.7%。

臨近市長選舉，選民因住房問題而轉嫁政治表態的影響也就瞬間浮現出來了。

（香港01製圖）

※【上樓寄生族】周報專題詳細探討韓國樓價問題

上樓寄生族・一｜韓國年輕人觸不到的海市蜃「樓」

上樓寄生族・二｜樓價升幅冠全球 為首爾樓市亂象尋因

上樓寄生族．三｜韓式「傳貰」制度助圓置業夢 反淪炒樓神器

上樓寄生族・四｜締造平等起跑線：文在寅撼動財金霸權有心無力？

釜山的基建諾言擦槍走火？

至於本是保守派陣營的另一大城市釜山，雖然當地房屋問題未有如首爾大都市圈般嚴重，可是近年來執政黨始終未能兌現為振興當地經濟的承諾，尤其文在寅的政壇路始於釜山，他的施政未有滿足釜山人的高度期望，導致當地人對執政黨特別失望。

根據韓國放送公社KBS在三月初進行的民調顯示，48.4%受訪者表示會在選舉中把票投給在野黨，相反只有33.4%表示會投給執政黨。另外，同一批人中，最多比例的受訪者認為釜山經濟復興是他們首要考慮投票意向的因素，反而上述提到的公務員囤地炒賣醜聞，卻不在受訪者的考慮因素前列之中。

然而，這四年多以來文在寅政府及執政黨似乎都未有為提振釜山經濟出了多少力。

直至今年二月底，文在寅到釜山訪問時向當地表示，會在釜山西南部加德島興建一個新機場，意欲結合釜山的優良港口，打造其成為一個世界級物流樞紐。不過，文在寅提出倡議的時機既不合時，亦不符民意。

韓國釜山港為當地國內第一大港口。（Getty Images）

加德島新機場計劃早在2000年代初已經開始討論，但造價和成本效益受人質疑，但文在寅到了任期最後一年，且在市長選舉前夕造勢期間才重新提出來，令外界尤其是在野黨，質疑這是他為執政黨拉票而許下的空頭承諾。五年任期都快要完了，新機場是否真能建得成？相信也不是文在寅任期內需要考慮到的事。

加上新冠肺炎疫情打擊全球經濟，跨國物流貿易需求減少，而國家財政支出亦正值高峰之時，國土交通部將加德島新機場的建設費用推算為28.6萬億韓元，要建個這麼一個世界級新機場，錢從何來？又何時才能「回本」？

故《日經》引述Realmeter的民調數據亦指出，超過一半來自釜山的受訪者都反對興建加德島新機場。文在寅這次被外界質疑意欲藉新基建，刺激選民對執政黨的好感，可謂弄巧反拙。

4月1日，首爾市長選舉提前投票環節的現場。工作人員皆戴上防護裝備，場內亦有詳細衛生指引。（AP）

首爾和釜山市長補選結果預料將會在明天（8日）出爐，執政黨失利當屬意料之內。但由於是次兩大城巿的市長選舉將是來年總統大選的前哨戰，執政共同民主黨能否藉今次選舉給予的反思機會，為來年大選作出相應策略調整，以及在輿論上挽回一定民心，避免將青瓦台主人之位落入保守派或其他政黨手中？今次市長選舉既為明年大選給出風向，也提醒共同民主黨是時候需要力挽狂瀾。