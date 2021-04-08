韓國補選執政黨大敗　能否在2022年3月總統大選挽回頹勢？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-08 11:00

韓國地區「四七補選」結束，執政共同民主黨大敗，失去首爾及釜山市等多個首長職位，及部分地方議席。分析相信這次選舉將衝擊文在寅政府格局，並影響2022年的大選。

圖為4月7日，在首爾街頭作最後拉票，最大在野黨國民力量候選人吳世勳。吳世勳在選舉中勝出。（Reuters）

這次是自2016年國會大選至今，取得四連勝的共同民主黨的慘敗，亦是自2011年首爾市市長補選後的首次政黨交替。

外界分析這次民主黨敗選的原因，除了因有民主黨議員及政府人員捲入炒地醜聞外，還有對朝鮮的外交僵局及前法務部部長秋美愛牽起的法檢之爭，均對執政文在寅政府的威信造成打擊。這次投票正正反映選民對民主黨的不滿。

韓國《中央日報》引述政府消息人士報道，青瓦台雖然已預想選舉會出現狀況，但未預料會大敗。在野黨相信會乘勢追擊，在國會上留難執政黨，以致民主黨即使擁有國會大多數議席，在未來一年亦會執政困難。

另外由於總理丁世均已表明辭職，相信文在寅會趁機改組內閣。但一般相信文在寅在餘下的任期難以作出重大的政治改革，因此能否在短期內挽回頹勢仍然未知。

韓國總統大選預定在2022年3月舉行，根據最新民意調查，無所屬的前檢察總長伊錫悅支持率最高（31.2%），緊接的是共同民主黨的京畿道知事李在明（25.7%），最大在野黨國民力量黨前議員劉承旼支持率僅2.7%。

李在明因被歸類為黨內非主流關係，未特別受這陣政治風波及選舉影響，有分析認為選舉會有利李在明繼續在黨內擴大支持優勢。不過這仍需民主黨挽回整體民意，才有望在總統大選與尹錫悅成一對一局面。