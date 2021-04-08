緬甸駐英大使稱被禁入館僵局持續　覺扎敏稱有人發動政變佔據

撰文： 梁凱怡 許懿安 最後更新日期： 2021-04-08 10:56

緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）向路透社表示，4月7日被禁止進入大使館。路透社引述4名外交消息人士指，副大使已經接任臨時代辦，與武官將覺扎敏拒之門外。覺扎敏稱是有人發動政變佔據使館。

覺扎敏表示，他未能進入大使館，形容是有人發動政變佔據使館，並透露他正在與英國外交部討論事件。英國外交部則指，正在按照外交禮儀，尋求釐清緬甸駐倫敦大使的現況。

覺扎敏稱：「這可說是一種政變，就在倫敦市中心發生……你可看到他們佔據我的建築物。」他向路透社稱：「這是我的建築物，我需要進去。這是我為什麼在這裏等着。」

大使館外面有示威者聚集。警察表示，留意到位於梅費爾（Mayfair）的緬甸大使館有示威，現場有警察駐守，目前沒有人被捕。

圖為2021年4月7日，緬甸駐英國大使覺扎敏站於大使館外面。（美聯社）

覺扎敏3月曾促請軍方釋放國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）和總統溫敏（Win Myint）。

緬甸軍方2月1日發動政變奪權後，英國已對緬軍以及與它的生意利益實行制裁。

英國官員在與緬駐英大使以及副大使兩方對話，有意快速及冷靜地解決現時的僵局。英國外交部發言人在一份聲明表示：「我們在就發生於緬甸駐倫敦大使館的事件，尋求進一步資料。」