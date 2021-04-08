美商務部長首次出席白宮記者會　就華為及對華關稅等議題表態

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-08 12:46

美國商務部長首次列席白宮例行新聞記者會，他就記者提出的中國熱點議題，諸如華為制裁、TikTok審核及對華關稅等問題強硬發聲。

2017年7月15日，在美國羅得島州普羅維登斯（Providence）舉行的全國州長協會夏季會議上，羅得島州州長雷蒙多正在接聽電話。（Reuters）

白宮新聞秘書普薩基（Jennifer Rene Psaki）在4月7日召開例行新聞發布會，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）出席並回答記者提問。

雷蒙多表示，商務部舊有的系列舉措都是防禦性的，比如實體名單、關稅等等，所以目前正由白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）及我們的跨部門審查組領導，評估工作正在進行中。

她指，「很多人問過，『華為是否還將繼續處於被實體名單制裁的狀態中？』」「沒理由推測華為不會被繼續留在實體名單上，或是説對其他公司的制裁取消了；不過，我們目前確實處在、從整體上審核對華政策的進程當中。」

雷蒙多：我們必須公平競爭

雷蒙多稱，「從關稅的層面上説，是存在可以保留的空間的。像你們已經知道的232項鋼鋁關稅那樣，事實上，這些關稅幫助美國製造業的工人們保住了就業。」「那麼我們對舊有的關稅及這項工具將會如何運用呢？我們必須公平競爭。 如果公平競爭，沒有人能打敗美國工人。」

她續指，「而事實上中國一直以來的做法都是非競爭性的、強制性的、在幕後操縱的。中國用實際行動證明了他們是不惜採取一切手段的。」

「因此，我計劃將要把我錦囊中的妙計全部施展開來，並且將不惜用盡強勢手段，來捍衞美國工人、企業的利益，與中國不當的競爭手段對抗。」