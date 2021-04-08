格陵蘭國會選舉左翼政黨獲勝　料影響中國開採稀土計劃

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-08 12:13

丹麥自治區格陵蘭島國會選舉4月7日有結果，執政黨「前進黨」（Siumut）被左翼政黨「因紐特人共同體」（Nuummi Inuit Ataqatigiit，NIA）擊敗。

主張停止開發寬納斯特山（Kuannersuit）的NIA獲37%選民支持，在國會拿下最多席次。前進黨得票率為29%。

NIA黨魁西埃厄澤（Mute Egede）被丹麥廣播電台（DR）問及寬納斯特山一事時稱：「它（採礦）不會發生」。NIA上場，情況將對中國擬在島上開採稀土計劃構成影響。

路透社7日引述法國巴黎高等商學院（HEC Paris）講師梅林（Mikaa Mered）稱，格陵蘭民眾不是反對採礦，而是不想有人在島上進行骯髒的採礦（Dirty Mining），破壞環境。

圖為格陵蘭左翼政黨「因紐特人共同體」黨魁西埃厄澤4月5日出席候選人辯論會時的情形。（Reuters）

氣候變化下氣溫升高以及冰層融化，為在北冰洋開闢新航線以及開採資源提供條件。格陵蘭稀土礦產資源豐富，可被用於製造不同高科技產品如戰機及手機等，對有意掌握更多資源的國家來說甚為吸引。此外當地具有戰略地位，美國、中國和歐盟一直爭取在那裏提升影響力。美國前總統特朗普（Donald Trump）2019年稱有意買下格陵蘭。中國近年亦大力投資格陵蘭。

前進黨1979年上台後一直支持採礦，中國稀土巨頭盛和資源（Shenghe Resources）控股的澳洲格陵蘭礦業公司（Greenland Minerals）原本準備開發寬納斯特山礦場。在項目引發愈多有關環保的爭議之際，一個較小的政黨退出執政聯盟，導致該國提前大選。